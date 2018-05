Un canvi de lletrat ajorna el judici del cas Nadia

L'Audiència de Lleida ha ajornat el judici contra els pares de la Nadia, acusats d'un delicte d'estafa, i ha assenyalat la vista per als dies 2, 3 i 4 d'octubre. Fa uns dies, l'advocat del pare (que residia a l'Alt Urgell) va renunciar a la seva defensa. Per això, l'Audiència va donar un marge de cinc dies per a la designació d'un nou lletrat i, com que l'acusat no va designar cap nou advocat, se n'hi ha assignat un d'ofici. El nou advocat ha sol·licitat l'ajornament del judici, perquè s'ha d'estudiar la causa.