Detingut per trencar els vidres del Centre Hospitalari de Manresa

Imatge dels vidres trencats, ahir a la matinada PARTICULAR

La Policia Local de Manresa va detenir ahir a la matinada un veí de la ciutat de 40 anys que acabava de trencar presumptament cinc vidres del Centre Hospitalari, a cops de pedra. L'home, amb diversos antecedents, va ser arrestat per un delicte de danys.

Els fets, segons va informar el cos policial, van tenir lloc a 3/4 d'1 de la matinada, quan una vianant va alertar una patrulla que acabava de veure un home llançant pedres contra els vidres de l'edifici.

Els agents es van desplaçar fins al Centre Hospitalari i van trobar cinc dels vidres del vestíbul trencats. Diversos testimonis van descriure detalladament l'autor dels fets i la direcció per on havia fugit. Poc després, la Policia Local va localitzar-lo i el va detenir per un presumptes delicte de danys.