Ferit en sortir el seu cotxe de la via i caure per un desnivell, a Pont de Bar

Un cotxe que circulava, aquest dimecres al matí, per la carretera N-260, ha fet una sortida de via i s'ha precipitat per un desnivell a l'alçada del punt quilomètric 214, al terme de Pont de Bar (Alt Urgell).

Els Bombers han rebut l'avís de l'accident a 2/4 de 8 del matí. L'alertant ha explicat que el conductor i únic ocupant es trobava fora el vehicle en aparent bon estat. Finalment, un vehicle del SEM ha evacuat el conductor cap a l'hospital de la Seu d'Urgell, amb pronòstic lleu.