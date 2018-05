El fiscal recorre l'arxivament de la causa contra Pesarrodona per odi i resistència

El fiscal de Manresa ha presentat un recurs a l'Audiència de Barcelona oposant-se a l'arxivament dels delictes d'odi i resistència que inicialment s'atribuïen al regidor i actor santjoanenc Jordi Pesarrodona per l'1-O, tal com va avançar ahir Regió7 Digital. La fiscalia també ha recorregut l'arxivament de la causa per desobediència que s'havia obert contra el cap de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra de Manresa.

Tant Pesarrodona com el comandament de Mossos havien estat imputats pel Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa després de ser denunciats per la Guàrdia Civil en el seu atestat de l'escola Joncadella de Sant Joan de Vilatorrada, un dels col·legis bagencs on hi va haver càrregues. La magistrada, però, va arxivar aquestes causes el 23 d'abril passat, després que el tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu desmentís l'atestat i, d'aquesta manera, negués que Pesarrodona i el mosso cometessin els fets delictius esmentats.

Ara, però, el fiscal ha decidit presentar un recurs contra aquesta decisió judicial, tot al·legant motius tècnics, sense entrar en raons de fons. Segons el fiscal, les causes obertes contra Pesarrodona i el mosso s'havien d'investigar de forma conjunta amb els delictes de desobediència que la jutge inicialment va obrir d'ofici contra tres càrrecs electes del Bages, entre els quals hi havia el mateix Pesarrodona. Segons el ministeri públic, doncs, el recorregut judicial d'aquestes causes no es pot separar de les altres, per evitar que, més endavant, hi pogués haver sentències contradictòries.

El Col·legi d'Advocats de Manresa, que representa els ferits per les càrregues de l'1-O al Bages, entre els quals Pesarrodona, rebutja el recurs del fiscal. L'advocat David Casellas assenyala la paradoxa que la fiscalia, en el seu moment, no s'oposés que les causes s'instruïssin de forma separada. I, en tot cas, fa ressaltar que el fiscal no entra a valorar motius de fons.

Jordi Pesarrodona sempre s'ha mostrat convençut que la denúncia per odi i resistència que la Guàrdia Civil va presentar contra ell l'1-O era una represàlia per la seva fotografia amb un nas de pallasso el 20-S al costat d'un guàrdia civil. Ara, el regidor veu que finalment haurà de ser l'Audiència de Barcelona qui determini si pertoca arxivar o no aquests delictes.

Pesarrodona té oberta encara la causa per desobediència que la jutge manresana va imputar-li inicialment en resposta a la denúncia de lesions que va presentar el regidor santjoanenc, que va ser ferit per cops de porra a la Joncadella. La imputació per desobediència està pendent de resoldre's a l'Audiència de Barcelona, ja que el Col·legi va presentar-hi un recurs al·legant indefensió de Pesarrodona, que va ser citat a declarar sense informació de la causa.