Pesarrodona creu que el recurs a l'arxivament respon a «pressions» perquè el seu cas continuï obert

Jordi Pesarrodona creu que el recurs de la fiscalia respon en realitat a «pressions» per evitar que es tanqui el seu cas, que va iniciar la Guàrdia Civil en denunciar-lo per odi i resistència. «Es veu claríssim que es vol mantenir una causa oberta sigui com sigui», va manifestar ahir Pesarrodona en declaracions a aquest diari. Una prova d'això, afegeix, és que el fiscal no ha presentat el seu recurs «fins a l'últim moment».

El regidor santjoanenc va reconèixer que no s'esperava que la fiscalia volgués reobrir la seva causa. La decisió de la magistrada d'arxivar-la va arribar després d'escoltar la declaració com a testimoni del tinent de la Guàrdia Civil que va dirigir l'operatiu de l'escola Joncadella. El comandament va reconèixer que el regidor no va proferir expressions d'odi contra la Guàrdia Civil ni va incitar la multitud a l'hostilitat, tot contradient així l'atestat. La jutge també va arxivar la causa contra el cap de Seguretat dels Mossos de Manresa, a qui l'atestat de la Guàrdia Civil acusava de desobediència. El tinent, en canvi, també ho va desmentir i va explicar que només li va sobtar que el mosso utilitzés un to de veu més alt del compte.

«El que va passar és que un tinent va tombar un informe falsificat de la Guàrdia Civil, que em volia empastifar d'aquesta manera com a venjança per la meva foto icònica del 20-S amb el nas de pallasso», diu Pesarrodona. «Això hauria pogut causar jurisprudència en altres casos, ja que l'empresonament, per exemple, dels Jordis està basat també en un informe fals», va considerar el regidor. Per tant, afirma, «es vol mantenir oberta la meva causa com sigui. Perquè volien castigar fos com fos la meva foto amb el nas de pallasso». Però confia que tots els informes de la Guàrdia Civil «s'aniran desmuntant un rere l'altre».

L'altre objectiu del recurs, segons Pesarrodona, és «fer por». Però ell nega tenir-ne. «Es trobaran davant d'una persona molt forta, molt ferma i molt decidida, que anirà fins on calgui. Seguirem forts defensant que l'1-O no hi va haver ni incitació a l'odi ni lideratge tumultuós». I agraeix «el gran treball» que estan fent els voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa, a l'hora de defensar-lo a ell i a tota la resta de ferits per les càrregues policials al Bages.