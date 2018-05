Tres ferits en un accident a la serra de Rubió

Tres joves van resultar ferits aquest dimarts al migdia, quan el cotxe on viatjaven va caure per un desnivell i va donar diverses voltes de campana, a la zona del parc eòlic de la serra de Rubió, al terme d'Òdena, segons fonts dels Bombers i del SEM. Els tres nois, que van poder sortir del vehicle pels seus propis mitjans, van resultar ferits lleus. Un d'ells va ser donat d'alta pel SEM al mateix lloc dels fets, després d'atendre'l in situ. Els altres dos van ser evacuats a l'hospital comarcal d'Igualada.