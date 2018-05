Castellbell i el Vilar declara la situació d'emergència després del fort aiguat

L'Ajuntament de Castellbell i el Vilar ha aprovat aquest dijous un decret per declarar la situació d'emergència pels danys causats pel fort temporal de dimecres a la tarda, quan es van acumular 105 litres per metre quadrat al municipi. L'objectiu del decret és demanar a la Generalitat i a la Diputació subvencions per arranjar els desperfectes, sobretot en nombrosos carrers i camins. Molts vials han quedat foradats i amb l'asfalt aixecat, a causa de l'acció de les torrenteres, que es van desbordar amb l'aiguat.

L'alcaldessa, Montse Badia, explica que encara és massa aviat per fer una valoració econòmica dels danys. Segons Badia, hi ha dos equipaments municipals que s'han vist afectats pel temporal. D'una banda, el teatre del Casino Borràs, ja que l'aigua va entrar fins al magatzem i ha fet malbé material de l'Agrupació Teatral i Cultural de Castellbell.

L'altre equipament afectat és el recinte de les piscines, ja que els vestidors es van omplir d'aigua i la piscina petita va quedar plena de fang. Aquest fet obligarà a retardar la data d'obertura de les piscines municipals: enlloc del 9 de juny, obriran el dia 16. Pel que fa a la resta d'equipaments on també va entrar aigua (com a la residència i l'ajuntament), s'han pogut netejar sense més incidències.

Però l'afectació més visible del temporal són les destrosses en camins i carrers, alguns dels quals han quedat impracticables. Segons Badia, els nuclis més afectats han estat la Vall de Montserrat, la Bauma i la Farinera.

La brigada municipal ha estat tot aquest dijous netejant i reparant carrers, però l'Ajuntament contractarà una empresa externa per fer la resta de reparacions, ja que el consistori no disposa de maquinària. «Estem treballant amb la màxima rapidesa possible perquè es pugui restablir la normalitat», assegura Badia. Aquest matí, els Bombers han acudit al carrer de la Riera per assegurar un talús que amenaçava de caure.