«He identificat perfectament davant la jutge el guàrdia civil que em va trencar el canell»

Magdalena Clarena recorda molt bé el guàrdia civil que la va tirar a terra l'1 d'octubre a Fonollosa, i li va fracturar el canell. «Era un home alt, molt ferm, amb bigoti», relata. Ahir va saber-lo identificar perfectament quan els seus advocats li van ensenyar fotogrames dels diversos vídeos gravats l'1-O a la població fonollosenca. «He assenyalat sense cap dubte el guàrdia civil davant la jutge», explicava Clarena a la sortida del jutjat, on va anar a declarar com a víctima de les càrregues.

Clarena és un dels 50 ferits de l'1-O al Bages que des de fa setmanes estan passant pel Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa per declarar com a denunciants. El seu cas és singular: és una de les víctimes bagenques de més edat (71 anys) i, a més, va resultar amb una fractura al canell que li va immobilitzar el braç quatre setmanes. «I encara me'n sento. No hi tinc la mateixa força que a l'altre canell», lamenta.

Ahir li va tocar el torn de declarar davant la magistrada, Maria Teresa Rodríguez, la mateixa que, fa tres setmanes, en una resolució, va treure importància a la lesió de Clarena, ja que, segons la jutge, va caure i es va fracturar el braç «a causa de l'edat i de la inèrcia».

Durant l'interrogatori, la fonollosenca li va explicar com havia anat: «El guàrdia civil em va venir a dir que m'aixequés. Jo vaig fer que no, amb un gest amb els braços i, llavors, em va agafar d'una revolada i em va llançar un tros enllà. En els vídeos es veu molt bé com em tira a terra. I en caure, és quan em vaig fracturar el canell», explica. Segons va fer notar, «jo estava asseguda en una cadira en un lloc on no feia nosa. La porta de l'ajuntament estava un trosset enllà. Els guàrdies civils podien entrar-hi molt fàcilment».

Clarena va assegurar ahir que no es va sentir «gens pressionada» durant l'interrogatori, ni per la jutge ni pel fiscal. «Jo he explicat que estava asseguda en una cadira des de feia molta estona, fent tertúlia amb la gent que estàvem a la plaça. Hi érem des de molt abans que veiéssim arribar la Guàrdia Civil», va afegir. «He dit la veritat. Estàvem mig poble asseguts a la plaça, on hi havia l'ajuntament i el local social. Havíem anat a esmorzar allà i a passar el dia allà», va afegir.

La fonollosenca va ratificar a la jutge que vol tirar endavant amb la denúncia. «No vull deixar-ho estar! Són ells els que han de pagar el que van fer. No nosaltres», afirmava Clarena a Regió7.

Tant ella com la resta de ferits són conscients de la dificultat que la jutge manresana acabi portant guàrdies civils a judici. Fa tres setmanes, ja va avançar, en una resolució, que no veia cap excés policial i que, per aquest motiu, descartava identificar els agents i perllongar el procés d'instrucció (que ha de concloure d'aquí a poques setmanes). El Col·legi d'Advocats de Manresa, que representa els ferits, ja ha presentat recursos a l'Audiència de Barcelona per evitar que es freni la investigació.

Ahir també van declarar dos ferits més de Fonollosa, i també van saber identificar alguns agents que els van causar les lesions, un dels quals el mateix que va tirar a terra Clarena. «A mi em van agafar quatre guàrdies civils com un sac de patates, i em van torçar el turmell», va explicar un dels ferits fonollosencs, Joan Badia. «A mi em van donar un cop de puny i se'm van asseure a les costelles, que em van fer mal tota la nit», va afegir l'altre ferit, Xavier Manau. Segons van explicar, la jutge tampoc no els va preguntar sobre si van fer o no resistència. «No ens hem sentit pressionats», van reconèixer.