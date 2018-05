Una tromba d'aigua deixa 105 l/m2 a Castellbell i causa inundacions de baixos

Acumulació d´aigua en plena pluja ahir a la via pública, a Castellbell

Les precipitacions d'ahir van descarregar amb molta força a Castellbell i el Vilar. Entre les 4 i 2/4 de 5 de la tarda, un fort aiguat va provocar la inundació de nombrosos baixos d'habitatges i d'equipaments municipals, segons van informar fonts de l'Ajuntament i dels Bombers. Segons l'estació meteorològica de Meteoclimatic, van caure Castellbell 106 litres per metre quadrat en només dues hores i mitja. Els nuclis més afectats van ser els de la Bauma i de la Vall de Montserrat.

Entre els equipaments perjudicats, segons les mateixes fonts, hi ha el teatre del Casino Burés, l'ajuntament, el camp de futbol i les piscines. També va entrar aigua als baixos de la residència d'avis i a nombroses cases particulars. «Ha caigut moltíssima aigua en molts pocs minuts», va explicar l'alcaldessa, Montse Badia. «Ha estat una autèntica tromba d'aigua», deien els veïns.

Per aquest motiu, l'Ajuntament de Castellbell va activar el pla bàsic d'emergències. El personal de la brigada municipal, amb el suport dels Bombers, van estar treballant durant tota la tarda per retirar l'aigua dels diferents edificis afectats. També van estar netejant tots els carrers, on ahir al vespre encara era visible el rastre de fang.

I és que l'acció les torrenteres, que van baixar plenes d'aigua, va provocar també que alguns carrers quedessin ennuegats d'aigua. A més a més, es van produir diversos despreniments de terres i roques sobre l'asfalt, com per exemple una esllavissada a l'accés a Castellbell des de la C-55. També es va haver de donar pas alternatius a la travessera urbana de la Bauma, per despreniments a l'asfalt. A causa de les pluges, el cabal del riu Llobregat, a més, va augmentar considerablement.