Cinc parcs de Bombers de la Catalunya Central tanquen per falta de material

Els bombers que treballen en cinc parcs voluntaris de la Catalunya Central van decidir ahir tancar la instal·lacions i quedar fora de servei, a causa de la falta de material. Es tracta dels parcs de Sallent i de Castellfollit del Boix (Bages), Gironella (Berguedà), Pinós (Solsonès) i Llívia (Cerdanya). La direcció d'Emergències de la Generalitat va admetre ahir la manca de recursos, però va afirmar que el problema estarà resolt al començament de la setmana que ve.

Els cinc parcs afectats tenien cada dia presència física d'efectius. Habitualment, solen ser cridats per donar suport als bombers dels parcs de funcionaris (com els de Manresa, Cardona, Moià, Calaf, Berga i Solsona), però, en funció del lloc on estigui localitzada la incidència, són els primers d'arribar a una emergència.

Ahir, els caps dels cinc parcs afectats, reunits a Sallent, van decidir quedar fora de servei de forma indefinida. El motiu: el departament d'Interior els ha deixat sense equips de respiració autònoma, imprescindibles per treballar en incendis o en qualsevol altre escenari amb falta d'oxigen.

«Aquests equips s'han d'anar revisant de forma periòdica, però Interior no ho ha fet», denunciava ahir el cap del parc de Castellfollit, Xevi Pons. «Dijous, la Regió d'Emergències Centre ens ha reclamat els nostres equips de respiració perquè els parcs més grans, com els de Manresa, Berga i Vic, s'havien quedat sense», afegia. Segons ell, «això s'ha produït perquè la direcció d'Emergències no ha fet la revisió que pertocava dels equips, malgrat que feia temps que ho estàvem advertint».

Per aquest motiu, ahir van decidir deixar de treballar. El tancament dels parcs es va fer efectiu a les 2 del migdia. «Necessitem els equips de respiració per al 75 o el 80% dels serveis. No només en incendis, sinó en qualsevol espai pobre d'oxigen. No podem afrontar un servei amb la incertesa d'acudir-hi sense el nostre equip. Mai no sabem què pot succeir en una actuació», advertia Pons.

Segons va afegir, els parcs no obriran fins que no recuperin els equips de respiració. «Són cinc parcs que queden sense recursos humans i materials. Si aquests dies són tranquils, no passarà res. Però, si hi ha simultaneïtat de serveis, la Regió Centre tindrà menys recursos per afrontar-los», va dir.

Interior va confirmar ahir la falta d'equips de respiració i ho va justificar «per un problema amb la finalització del contracte». Segons Interior, però, «al principi de la setmana que ve es tornaran a tenir els equips, i els parcs ja podran obrir». La Generalitat lamenta que la Catalunya Central quedi desprotegida. «Continuen operatius els grans parcs, que fan tots els serveis. Però els parcs de voluntaris són imprescindibles, ja que fan una feina necessària i, per tant, farem tots els possibles perquè reobrin ben aviat», diu Interior.