Intensifiquen la vigilància rural per evitar robatoris de fruita dolça al Baix Nord

Els Mossos d'Esquadra de la comissaria de Martorell, amb la col·laboració dels diferents ajuntaments, dels Agents Rurals i de les policies locals, han iniciat per quart any consecutiu un dispositiu especial en l'àmbit rural, coincidint amb la campanya de recollida de fruita dolça.

Aquesta iniciativa s'emmarca dins el Pla Operatiu Específic del Món Rural que el cos de Mossos d'Esquadra realitza a nivell de tot Catalunya. El disseny del servei s'obté gràcies a la informació proporcionada pels diferents col·lectius de pagesos i la resta de teixit agrícola en l'àmbit rural.

Des del divendres 18 de maig fins al 31 d'agost s'intensificarà la vigilància en l'àmbit rural en aquest sector de la comarca. Aquest dispositiu complementa el treball preventiu que ja s'efectua tot l'any, coincidint amb la temporada de recollida de fruita dolça. Els objectius són la prevenció de furts i robatoris, l'increment de les relacions amb les persones que intervenen en l'àmbit rural i millorar la percepció de seguretat dels pagesos del territori.

Els agents que hi participen aprofiten el patrullatge i els contactes amb aquest col·lectiu per establir lligams, amb la finalitat de transmetre sensació de seguretat, donar consells de seguretat bàsics, resoldre dubtes, inquietuds i recollir informació de qualitat per prevenir i resoldre delictes en l'àmbit rural. Les complicitats i la participació ciutadana en la implementació d'aquest tipus de dispositius aporten un valor afegit que milloren el servei a la ciutadania.

Les masies i les cases aïllades dels nuclis urbans també són un dels objectius d'aquest dispositiu. En molts casos, els habitants d'aquestes zones solen tenir una edat avançada, amb unes necessitats de seguretat i assistencials concretes.

Els Mossos d'Esquadra recorden alguns consells bàsics de seguretat, com ara no deixar a l'exterior cap eina que pugui facilitar forçaments als accessos, disposar d'un inventari d'objectes de valor amb el número de sèrie, instal·lar tanques perimetrals o murs resistents i trucar al telèfon d'emergències 112 si s'observa gent o vehicles desconeguts pels voltants. També es remarca la importància de denunciar els fets delictius, una denúncia que, en alguns casos, també es pot fer des del lloc dels fets i així evitar desplaçaments a la comissaria.