Un militar s'enfronta a nou anys de presó per ferir d'un tret un home a Manresa

Carrer de l´Era d´en Firmat de Manresa, on van tenir lloc els fets

Carrer de l´Era d´en Firmat de Manresa, on van tenir lloc els fets ARXIU/ALBA IGLESIAS

La fiscalia demana nou anys de presó per a un militar acusat de ferir greument un home a Manresa d'un tret de bala, ara fa cinc anys. El processat, Jorge S. T., serà jutjat dimarts per un delicte d'homicidi en grau de temptativa, ja que el fiscal conclou que va disparar la seva pistola amb la intenció de matar la víctima. El ferit va poder evitar que la bala li impactés al pit perquè se'l va protegir amb el braç, part del cos on va rebre el tret.

L'acusat, en el moment dels fets, era sergent del cos d'especialistes de l'exèrcit de l'aire, dins de l'escala de suboficials. Atesa la seva condició, disposava de la Targeta d'Identitat Militar, considerada una llicència d'armes.

Els fets, segons l'escrit de la fiscalia, van tenir lloc el 24 de març del 2013 cap a 2/4 de 5 de la matinada. El processat era al carrer de l'Era d'en Firmat de Manresa, quan va presenciar una baralla entre dos grups de persones. L'acusat va intervenir a la discussió fent ús de la seva pistola semiautomàtica, de 7,65 mm de calibre.

Segons el fiscal, Jorge S. T. va disparar un tret a l'altura del pit de la víctima amb el propòsit de matar-la. L'afectat, però, va poder fer un gest defensiu, de manera que va col·locar l'avantbraç dret a la trajectòria de la bala. Gràcies a això, la bala va impactar-li al braç, i no al pit. El tret li va fracturar el radi del colze.

Les lesions, segons la fiscalia, van requerir per a la seva curació un tractament mèdic consistent en anestèsia, extracció de bala, sutura, antiabiòtics, analgèsics i vacunació antitetànica. L'home va haver de tenir el braç immobilitzat durant més d'un mes. Com a seqüela li ha quedat una cicatriu.

Per aquests fets, l'acusat va ser en presó provisional durant cinc mesos, des del 25 d'abril del 2013 fins al 25 de setembre d'aquell mateix any.

La fiscalia considera els fets com un delicte d'homicidi en grau de temptativa, per la qual cosa demana per a l'acusat una pena de nou anys de presó.

També vol que es prohibeixi al processat acostar-se a la víctima a menys de dos quilòmetres durant deu anys, un cop hagi finalitzat la seva estada a la presó.

A més a més, el ministeri públic reclama que el processat indemnitzi la víctima amb la quantitat de 5.420 euros, per les lesions i les seqüeles. El judici se celebrarà dimarts i dimecres de la setmana que ve a la secció sisena de l'Audiència de Barcelona.