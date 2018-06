La detinguda i la víctima del crim de Manresa tenien antecedents policials

La dona detinguda aquest diumenge acusada d'haver apunyalat mortalment un home de 67 anys a Manresa acumulava deu antecedents policials, alguns dels quals per amenaces, segons fonts dels Mossos d'Esquadra. El cos policial ha confirmat que l'arrestada, de 47 anys d'edat, mantenia «algun tipus» de relació sentimental amb la víctima, però s'ignora de moment el mòbil exacte del crim, que es continua investigant.

Al seu torn, la víctima, Carles M. M., que antigament havia treballat d'assessor fiscal, tenia antecedents penals i havia estat condemnat dues vegades per delictes econòmics, motiu pel qual havia estat a presó durant dos períodes diferents, segons ha pogut saber Regió7.

Un dels casos va tenir lloc als anys 80, quan Carles M. M. va ser condemnat per apropiació indeguda, per quedar-se els diners que mig centenar d'empresaris li havien avançat per pagar a Hisenda i a la Seguretat Social. La investigació va anar a càrrec de la Policia Nacional. L'altre delicte pel qual va ser condemnat el va cometre fa pocs anys. Per aquest motiu, va complir pena a la presó de Lledoners, d'on va sortir fa només dos anys.

Tant l'acusat com la víctima havien iniciat la relació feia uns tres mesos. La dona visitava sovint el pis de la víctima, situat al carrer del Cós de Manresa, i els veïns sentien habitualment fortes discussions entre tots dos.

Diumenge, l'acusada va enviar una foto per WhatsApp a una veïna de Sant Fruitós (exparella seva), fotografia en la qual apareixia Carles M. M. apunyalat. La santfruitosenca va denunciar els fets a la Policia Local.

Dues hores després, els Mossos van detenir l'acusada davant del bar Puerto Rico, per un delicte d'homicidi. El cadàver de Carles M. M. va ser localitzat al seu pis amb ganivetades mortals.