Moren dues persones en un xoc entre un camió i un turisme a la C-15, a Capellades

Dues persones han mort aquest migdia en un accident de trànsit a la C-15, al terme municipal de Capellades (Anoia), segons ha informat el Servei Català de Trànsit. A més, segons Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM), també hi ha un ferit greu i un ferit lleu. La via es troba tallada en ambdós sentits de la marxa.

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un camió i un turisme al quilòmetre 38 de la carretera C-15. Com a conseqüència de la topada, han mort dues persones.

Els Mossos d´Esquadra han rebut l´avís a les 13.51 h. Arran de la incidència, s´han activat cinc patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres unitats i l´helicòpter medicalitzat del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM).