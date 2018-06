L'alcalde de Sant Joan denuncia davant la jutge «el dany moral» que van patir els veïns l'1-O

L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Gil Ariso (PDeCAT), ha declarat aquest dimecres davant del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa com a denunciant de les càrregues policials que hi va haver l'1-O a l'IES Quercus, on ell va resultar ferit, juntament amb quinze santjoanencs més. Ariso ha denunciat davant la jutge «el dany moral» que van patir ell i la resta de veïns davant la violència policial. En el seu cas, ha concretat, va rebre un cop de porra i un altre d'escut.

«Quan vaig decidir denunciar els fets, no ho vaig fer tant per les ferides, sinó pensant en el dany moral que se'ns va fer a la gent que hi havíem concentrats», ha explicat Ariso davant dels mitjans de comunicació a la sortida dels jutjats. Segons l'alcalde, aquell dia ell es va concentrar a l'IES Quercus «per defensar la gent que estàvem sent agredits» i «per defensar una cosa tant lògica del segle XXI com el dret a votar».

En el seu cas, ha explicat, va rebre un cop d'escut en una orella i un cop de porra en un costat. «Jo tenia més gent a davant. Ens tenien apilotats contra una tanca, i no picaven de manera correcta: ho feien de dalt a baix. Jo vaig rebre el cop d'escut perquè l'escut va passar per sobre d'una persona. I la porra també es va colar entremig de la gent», ha explicat.

Quan la jutge i el fiscal li han preguntat si era conscient que estava participant en un referèndum declarat il·legal pel TSJC, Ariso ha respost que «jo estava a l'IES Quercus com un ciutadà més, intentnat exercir el meu dret a vot. Per a mi el referèndum era totalment legal, perquè l'havia convocat el Govern de Catalunya», ha assenyalat.

Ariso ha explicat a la premsa que l'actuació de la Guàrdia Civil va ser tant ràpida que ell no va tenir temps d'intentar parlar amb els agents en la seva condició d'alcalde. «Així que els guàrdies civils van saltar de la furgonetes, els Mossos s'hi van intentar acostar, però els van fer fora. I, de seguida, van pujar les escales i van anar a xocar contra la gent», ha assenyalat.

L'alcalde santjoanenc ha declarat al jutjat durant tres quarts d'hora davant de la magistrada, el fiscal, l'advocada de l'estat i els seus propis advocats. La jutgessa ha estat qui li ha adreçat més preguntes, tot i que en cap moment no ha fet referència a la seva condició d'alcalde. «No m'ha preguntat sobre la convocatòria del referèndum, però sí que crec que tant la jutge com la fiscalia han intentant fer-me entrar en contradiccions», ha considerat l'alcalde. Segons Ariso, «les preguntes tant del fiscal de la jutgessa intentaven esquivar tota la part de les càrregues policials».

Gil Ariso, ara per ara, no ha estat imputat per desobediència per la jutge, malgrat que sí que va imputar per aquest delicte el regidor de Cultura de Sant Joan, Jordi Pesarrodona, i els alcaldes de Fonollosa de Callús, els quals també havien denunciat les càrregues. «En el supòsit que, després de la declaració d'avui, se m'acusés de desobediència, hauria de tornar a dir que el que vaig fer és donar el vist-i-plau perquè la gent pogués expressar el dret democràtic de votar».

Ariso ha declarat després que el regidor Pesarrodona també hagi acudit aquest matí als jutjats, com a denunciant de les càrregues a l'escola Joncadella. Pesarrodona, però, ha demanat ajornar la seva declaració perquè no pugui interferir en la causa d'odi i de resistència, que es manté oberta a l'Audiència de Barcelona. A banda d'Ariso, avui també han declarat tres santjoanencs més per les càrregues a l'IES Quercus.