Una motorista de 57 anys mor en un xoc amb un turisme, a Coll de Nargó

Una dona de 57 anys, de nacionalitat britànica, va morir ahir en un accident de trànsit a Coll de Nargó. El sinistre viari mortal va tenir lloc a la carretera C-14, al quilòmetre 158,2, al terme municipal de Coll de Nargó (Alt Urgell). Els Mossos d´Esquadra van rebre l´avís a les 09.45 del matí.

Per causes que encara s'estan investigant, hi va haver una col·lisió frontal entre un turisme i una motocicleta. Com a conseqüència de la topada, la conductora de la motocicleta va resultar ferida greu i els efectius del Sistema d´Emergències Mèdiques (SEM) la van traslladar a l´hospital Arnau de Vilanova de Lleida, on posteriorment va morir. Es tracta de D.M.H, una dona de 57 anys i de nacionalitat britànica. En el mateix accident, tres persones més van resultar ferides lleus i les van traslladar a l´hospital de la Seu d´Urgell.

Arran de la incidència, es van activar tres patrulles dels Mossos d´Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i l´helicòpter del Sistema d´Emergències Mèdiques.

Quant a l´afectació viària, la C-14 va estar tallada a Coll de Nargó en tots dos sentits fins a les 11.47 h.