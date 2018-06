Pesarrodona ajorna la seva declaració com a víctima de l'1-O per no perjudicar la seva causa d'odi

El regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona (ERC), ha tornat aquest dimecres al matí als jutjats de Manresa, aquest cop perquè estava citat per declarar com a ferit per les càrregues de l'1-O de la Guàrdia Civil a l'escola Joncadella.

Finalment, però, a recomenació dels seus advocats, ha optat per no declarar. El motiu és evitar que el contingut de la seva declaració pugués perjudicar la causa per odi i resistència que continua oberta contra ell, després que el fiscal vagi recórrer la setmana passada l'arxivament provisional que havia dictat la jutgessa de Manresa.

Per aquest motiu, fins que l'Audiència de Barcelona no resolgui el recurs del fiscal, no es tornarà a assenyalar data per la declaració de Pesarrodona com a perjudicat.

El regidor i actor santjoanenc s'ha mostrat resignat pel nou ajornament de la seva declaració com a ferit (ja s'havia hagut de suspendre el mes d'abril pel mateix motiu). Pesarrodona ha assenyalat que té "moltes ganes" d'explicar a la jutge el que va passar l'1-O, quan va resultar ferit pels cops de porra dels guàrdies civils.

El regidor ha tornat a mostrar-se consternat pel recurs del fiscal contra l'arxivament del delicte d'odi i ha reiterat que se sent víctima d'una persecució, arran que el 20-S es posés un nas de pallasso al costat d'un guàrdia civil a Barcelona.

Pesarrodona, al sortir del jutjat, s'ha trobat amb l'alcalde de Sant Joan, Gil Ariso (PDeCAT), company de govern seu. Ariso arribava en aquell moment al jutjat perquè aquest migdia també està citat a declarar com a denunciant, en aquest cas per les càrregues a l'IES Quercus de Sant Joan, on Ariso va resultar ferit.

A diferència de Pesarrodona, que va ser imputat per desobediència per la jutge quan va denunciar les càrregues, Ariso no va ser imputat.