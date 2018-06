TEMPS | Alerta per pluja i acumulació d'aigua a l'àrea de Barcelona

El temporal que aquest dimecres afecta diverses localitats de l'àrea de Barcelona s'allargarà, com a mínim, unes quantes hores més. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès avui una alerta per tempestes intenses, de cara a aquesta tarda, que afecta alguns punts de la Catalunya Central entre els quals hi ha el Bages, l'Anoia i el Moianès.

L'aigua que s'espera que caigui durant les properes hores s'afegirà a la que ja s'ha acumulat durant bona part del matí degut a un episodi de tempestes que s'estén a diversos punts de les comarques del litoral i prelitoral barceloní.

Inundacions a l'àrea de Barcelona

Protecció Civil ha avisat que es poden tornar a registrar quantitats importants de pluja en indrets del litoral fins a primera hora de la tarda. El subdirector de Protecció Civil, Sergi Delgado, ha apuntat que els més de 40 litres que han caigut aquest matí en indrets del Garraf i el Baix Penedès es poden convertir en 60-70 litres fins a primera hora de la tarda en zones del litoral sobretot des del Tarragonès i fins al Baix Llobregat. De cara a la tarda, aquestes tempestes es desplaçaran amb menys intensitat cap al nord-est. Aquest matí, els aiguats han convertit els carrers de Sitges en rieres després que en aquesta localitat hi han caigut 45 litres en poc més de mitja hora. Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Inuncat per la previsió de tempestes al litoral i també al prelitoral al llarg d'aquest dimarts.

Segons el subdirector de Protecció Civil, les pluges han afectat aquest matí amb especial incidència a la zona del litoral de Tarragona, sobretot a la zona de Calafell, Vilanova i la Geltrú i Sitges, on s'han produït acumulacions importants d'aigua en baixos i s'han inundat carrers. També, a Vilanova tres escola han patit acumulacions d'aigua i en algun cas s'ha decidit avançar el retorn al migdia com a mesura preventiva.

Delgado ha subratllat que fins ara no s'han produït incidències greus però que les afectacions per aiguats es reproduiran i es poden incrementar al llarg d'aquest dimarts al sector del litoral. També ha alertat que els cabals dels rius i rieres aniran augmentant i que en algun cas podrien desbordar. Així mateix, també s'està produint un increment dels cabals en rius per l'efecte dels desembassaments com és el cas del tram baix del Llobregat. Per tot plegat, Delgado ha demanat molta precaució i evitar creuar rius i rieres.

132 avisos de Bombers



Els Bombers de la Generalitat han rebut un total de 132 avisos a causa de les fortes pluges entre les set del matí i la una d'aquest migdia. Aquests avisos s'han concentrat al litoral de Tarragona i al Garraf. A Vilanova i la Geltrú s'han registrat 37 avisos, a Sitges 35 i a Calafell 21. En la darrera hora, s'han afegit un parell d'avisos a la demarcació de Girona.

Inundacions a Sitges



Sitges ha registrat aquest matí diverses incidències destacades a causa de les fortes pluges. Els bombers han rebut una trentena d'avisos arran de les tempestes. Al municipi hi ha caigut més de 45 litres per metre quadrat, fet que ha provocat múltiples inundacions a baixos, filtracions d'aigua en diversos edificis i talls de carrers i carreteres. De fet, els aiguats han convertit alguns carrers en rieres.

Concretament, la Policia Local ha tallat els carrers Rafael Llopart, Santiago Rusiñol, Avinguda Sofia amb carrer de Sant Crispí, passeig de la Ribera amb Bassa Rodona, avinguda Navarra, a més de la carretera d'accés al golf de Terramar. A dos quarts de deu del matí s'ha restablert la circulació als carrers Santiago Rusiñol i Rafael Llopart. En el cas del carrer Bassa Rodona encara no s'ha pogut obrir el trànsit ja que els contenidors i altres elements de la via pública no es troben al seu lloc.

A l'avinguda Figueres, a l'altura del pont de Can Pei, la Policia Local i els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar una persona que no podia sortir de l'interior del seu vehicle per la gran acumulació d'aigua a la zona. La policia també ha hagut de rescatar a dues persones que s'han quedat atrapades a un dels ascensors de l'avinguda de les Flors i Hort Gran. Així mateix, l'escola Miquel Utrillo han suspès les classes, tot i que el centre està obert, segons ha indicat l'Ajuntament del municipi.