L'Audiència conclou que la jutge de Manresa ha vulnerat els drets de Jordi Pesarrodona per l'1-O

Audiència de Barcelona a la jutge de Manresa que investiga l'1-O al Bages. El tribunal provincial ha acceptat un recurs de la defensa del regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Pesarrodona, i ha reconegut que la magistrada manresana, María Teresa Rodríguez, va «infringir» el seu dret de defensa, tomba una part del procés que s'ha seguit fins ara contra Pesarrodona, que s'haurà de repetir. La causa per desobediència, de moment, es manté oberta. Primera estirada d'orelles de l'a la jutge de Manresa que investiga l'1-O al Bages. El tribunal provincial ha acceptat un recurs de la defensa del regidor de Cultura de Sant Joan de Vilatorrada,, i ha reconegut que la magistrada manresana, María Teresa Rodríguez, va «infringir» el seu dret de defensa, quan no va argumentar per quin motiu li va imputar d'ofici un delicte de desobediència en relació a l'1-O. Per això, anul·la dues resolucions de la jutge ique s'ha seguit fins ara contra Pesarrodona, que s'haurà de repetir. La causa per desobediència, de moment, es manté oberta.



En la resolució, a la qual ha pogut tenir accés Regió7, la secció cinquena de l'Audiència retreu a Rodríguez que cités a declarar Pesarrodona sense concretar quina era l'autoritat a la qual havia comès suposadament desobediència (el TSJC, la Guàrdia Civil o un altre òrgan) i sense explicar ni un sol argument. No va ser fins al dia de la compareixença de Pesarrodona quan la jutge va revelar que, en realitat, es referia al Constitucional. Aquesta deixadesa, conclou l'Audiència, va causar «indefensió material i efectiva» a Pesarrodona,

Els fets es remunten a inicis de desembre, quan Maria Teresa Rodríguez, titular del Jutjat d'Instrucció 2 de Manresa, va notificar per sorpresa a tres càrrecs públics del Bages la seva citació com a investigats. Eren el regidor Pesarrodona; l'alcalde de Fonollosa, Eloi Hernàndez; i l'alcalde de Callús, Joan Badia, tots tres d´ERC. En el cas d'Hernàndez i de Badia, la citació informava que era pel delicte de desobediència, mentre que, en el cas de Pesarrodona, la notificació no arribava ni tant sols a aquest detall, ja que deia simplement que havia d'acudir al jutjat «com a investigat». Dies després, les defenses van accedir a una resolució anterior, dictada del 9 de novembre, en què la jutgessa explicava que obria un procés contra tots tres per desobediència, tot i que sense especificar què és el que haurien desobeït ni a qui.



Tots tres havien denunciat prèviament als Mossos les càrregues de la Guàrdia Civil l'1-O als seus respectius municipis. Pesarrodona i Badia ho van fer per lesions, ja que van ser agredits pels antiavalots, i Hernàndez ho va fer per danys, per les destrosses causades a l'ajuntament. Quan la magistrada va rebre les denúncies al jutjat, les va admetre a tràmit, però va pensar que, en ser càrrecs públics, haurien pogut cometre desobediència en relació al referèndum, motiu pel qual els va imputar.



Pesarrodona i Badia van passar a ser defensats per voluntaris del Col·legi d'Advocats de Manresa, mentre que Hernàndez és assistit per un advocat d´ERC. Encara que la situació d'indefensió s'havia produït contra tots tres, només la defensa de Pesarrodona va decidir presentar un recurs d'apel·lació a l'Audiència de Barcelona, demanant que es tombés la resolució de la jutge del 7 de febrer (en la qual ordenava avançar en el procés judicial) i la resolució del 13 de març en què rebutjava un primer recurs de la defensa.



Finalment, aquest dijous, l'Audiència ha resolt el recurs a favor de Pesarrodona, i ha declarat nules les dues resolucions de la jutge. Per aquest motiu, ordena «la retroacció de les actuacions en el moment anterior a la declaració de Jordi Pesarrodona», a efectes que «se l´informi expressament dels fets que se li atribueixen». Això significa que, ara, la jutgessa manresana haurà de tirar enrere el procés i tornar a citar Pesarrodona, després d'informar-lo correctament de l'acusació.





Un cop s'hagi acabat el procés d'investigació, la jutge demanarà a la fiscalia si vol portar Pesarrodona a judici per desobediència, o si vol arxivar el cas. De moment, ja hi ha el precedent de l'alcalde de Callús, Joan Badia: l'abril passat, el fiscal va descartar indicis de desobediència i va demanar l'arxivament del cas, motiu pel qual la jutge va sobresseïr les actuacions contra el callussenc . És previst que, properament, el fiscal s'hagi de pronunciar també sobre l'altre alcalde afectat, el fonollosenc Eloi Hernàndez.