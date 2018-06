Dos ferits en un aparatós accident al carrer de Sant Marc, a Manresa

Dues persones han resultat ferides lleus aquest dissabte a la tarda en un espectacular accident al carrer de Sant Marc de Manresa, a tocar de la Via de Sant Ignasi, segons fonts dels Bombers i de la Policia Local.

Els fets han tingut lloc poc després d'1/4 de 5 de la tarda, en el tram de carrer entre la rotonda de Sant Marc i la Via de Sant Ignasi, poc abans de la cruïlla amb el Camí de la Cova.

Per causes que s'estan investigant, un vehicle tot-terreny que circulava en sentit ascendent ha envaït el carril contrari i ha xocat contra un cotxe que anava en sentit descendent. Com a conseqüència, el tot-terreny, ha acabat bolcant de costat, a sobre de la vorera.

A causa de l'accident, dos dels tres ocupants del tot-terreny han resultat ferits lleus. L'altre ocupant i la conductora de l'altre cotxe han sortit il·lesos del sinistre.

Al lloc dels fets hi han treballat diverses dotacions dels Bombers, del SEM i de la Policia Local de Manresa, que ha hagut de tallar totalment el carrer.