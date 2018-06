Prohibeixen sortir del país al conductor francès que va causar el xoc mortal d'Artés

El Jutjat d'Instrucció 6 de Manresa, en funcions de guàrdia, va deixar ahir en llibertat provisional el conductor francès que dimarts va causar l'accident mortal de l'eix Transversal (C-25), al seu pas per Artés (tot i que al terme de Sallent), on van morir dos joves que anaven amb ell al cotxe. Tot i així, el jutge va dictar-li un conjunt de mesures cautelars, entre les quals la prohibició de sortir de l'Estat espanyol. Per aquest motiu, ara per ara no podrà tornar a França.

El conductor, que va resultar ferit, va ser detingut pels Mossos d'Esquadra l'endemà de l'accident, quan encara estava ingressat a l'hospital de Manresa. És acusat de dos delictes d'homicidi imprudent, ja que la investigació li atribueix diverses negligències en la conducció, entre les quals trobar-se presumptament sota el consum de tòxics. Dijous, l'acusat va ser donat d'alta i va ser traslladat a la comissaria dels Mossos de Manresa. Ahir, finalment, va ser posat a disposició judicial.

Després de declarar, el jutge li va concedir la llibertat provisional, però amb les mesures cautelars següents: se li retira el carnet de conduir mentre dura la instrucció, se l'obliga a presentar-se al jutjat dues vegades al mes i se li prohibeix sortir del territori espanyol, segons van explicar fonts judicials a Regió7. Per aquest motiu, no podrà tornar a França, on té fixat el seu domicili. Es desconeix, però, si ja disposava d'algun lloc de residència a Catalunya.

Els fets van tenir lloc dimarts a la tarda, quan el cotxe que conduïa l'acusat va xocar amb un camió aturat en un voral de l'eix, ben estacionat i senyalitzat. Els dos passatgers del cotxe, un noi de 24 anys i una noia de 19 anys, també francesos, hi van morir.