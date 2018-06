Quatre anys i mig de presó per als lladres que van agredir una joiera de Guardiola

L'Audiència de Barcelona va condemnar ahir a quatre anys i mig de presó els tres atracadors que, ara fa un any, van agredir, lligar i amenaçar de mort la propietària d'una joieria de Guardiola de Berguedà, a qui van robar nombroses joies i objectes de valor. Els lladres, que van ser detinguts el mateix dia dels fets, ja es trobaven a presó preventiva des de llavors.

Els tres atracadors, Franklin Manuel Q. R., Jeffry Willie R. G. i Daniel C. H., van reconèixer ahir els fets davant del jutge, de manera que les seves defenses van pactar una pena de conformitat amb la fiscalia i amb l'acusació particular, la qual cosa va evitar la celebració de la vista oral. El jutge els va condemnar pels delictes de robatori amb violència i de lesions.

El cas arribava ahir a judici, just quan es complia un any de l'atracament, ja que els fets van tenir lloc el 8 de juny del 2017. Cap a les 10 del matí d'aquell dia, els tres condemnats van acudir a la plaça Municipal de Guardiola de Berguedà, on es troba la Joieria Esther. Un d'ells es va quedar a l'exterior fent funcions de vigilància, i els altres dos homes van irrompre a l'establiment, a cara descoberta. Un cop a l'interior, van agredir la propietària donant-li cops al cap amb una arma de foc simulada, de manera reiterada.

A continuació, la van lligar de peus i mans, mitjançant brides de plàstic, i la van amenaçar amb un ganivet, tot adreçant-li frases com «O calles o et mato» i «No facis tonteries o et mato». La dona els va facilitar l'accés a la caixa forta de l'establiment. Seguidament, van agafar joies, rellotges i altres objectes de valor, i van fugir.

Malgrat que la van deixar lligada de mans i peus, la dona va poder avisar els Mossos d'Esquadra i activar l'alarma. Gràcies als seus crits, va rebre l'ajut d'un veí que la va sentir des del carrer. Per aquest motiu, els Mossos d'Esquadra van muntar de seguida un ampli dispositiu per tot l'eix del Llobregat (C-16). Gràcies a això, van poder aturar els lladres a Sallent.

Els agents els van requisar tot el material robat, que els lladres havien col·locat en bosses que hi havia a la joieria, i que estaven identificades amb el logo de l'Ajuntament de Guardiola de Berguedà. Tots tres van quedar detinguts i, després de passar a disposició judicial, van ingressar a presó.

En el moment dels fets, els tres atracadors ja tenien antecedents penals. En concret, Franklin Manuel feia només cinc mesos que acabava de ser condemnat per un robatori en una casa habitada.

A causa de l'agressió, la víctima tenia diverses ferides al cap, a la cara i als braços, lesions que van tardar un mes a curar-se. La sentència pactada ahir condemna els tres atracadors a quatre anys i tres mesos de presó pel delicte de robatori violent i a tres mesos pel delicte de lesions. El total de la condemna, doncs, suma quatre anys i mig de presó. Inicialment, la fiscalia i l'acusació particular demanaven per a cadascun d'ells, respectivament, set i nou anys.

A banda de la condemna a presó, la sentència també prohibeix els processats a acostar-se a la víctima a una distància inferior a un quilòmetre durant els dos anys següents a la seva pena penitenciària. A més, la sentència obliga els tres acusats a pagar conjuntament 6.200 euros a la víctima. D'aquests, 4.700 euros corresponen al valor dels desperfectes causats a la joieria i, la resta, a la indemnització per les lesions. Les joies robades van poder ser recuperades pels Mossos i retornades a la propietària.