Denuncien que un conductor va agredir una noia amb insults racistes, a Igualada

Unitat contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) de l'Anoia ha denunciat públicament una agressió de caire racista que es va produir aquest diumenge a la tarda a Igualada, quan el conductor d'un cotxe va agredir una vianant d'origen marroquí, de 24 anys, amb qui acabava de tenir un incident viari. Segons ha explicat l'entitat a Regió7, la víctima, que anava amb vel, va ser agredida amb insults xenòfobs. UCFR té previst denunciar els fets properament als Mossos d'Esquadra.

La Policia Local d'Igualada i els Mossos, que són els que van intervenir al lloc dels fets, només han confirmat l'existència de l'agressió, però asseguren que, de moment, no tenen constància del component racista. Els Mossos, però, expliquen que estan a l'espera de rebre la denúncia de la víctima per poder investigar el cas.

Els fets, segons ha informat la Policia Local, van tenir lloc aquest diumenge a 1/4 de 5 de la tarda a la cantonada entre el Passeig Verdaguer i el carrer Lleida, just davant dels jutjats d'Igualada. Segons les mateixes fonts policials, el conductor del cotxe va fer una maniobra per evitar atropellar la noia, i, com a conseqüència, el seu vehicle va acabar impactant contra una pilona.

A continuació, segons la Policia Local, el conductor, de 54 anys i veí d'Igualada, va sortir irat del cotxe i va començar a discutir amb la noia i un altre vianant. Finalment, l'acusat va agredir-los a tots dos i va acabar fugint. La Policia Local el va acabar localitzant a casa seva i el van identificar pels fets.

En un comunicat divulgat aquest dilluns, però, UCFR Anoia assegura que l'agressió va tenir un clar component racista. Segons han concretat fonts de l'entitat a Regió7, el conductor, quan va sortir del cotxe, va començar a insultar la noia amb crits xenòfobs i, seguidament, la va agredir. També va atacar a un altre vianant que la va voler ajudar. Segons les mateixes fonts, diverses persones haurien presenciat els fets.

Segons explica UCFR, el conductor va agredir les dues víctimes amb un pal que va treure del cotxe. La noia va rebre contusions a l'espatlla i al maluc. A més, l'acusat va donar un cop de puny a la panxa de la noia, segons les mateixes fonts. La víctima va haver d'anar en ambulància a l'hospital i en va sortir amb un collaret i amb diverses contusions diagnosticades.

Una menor de la família de la noia, que va presenciar els fets, va patir un atac d'ansietat, i també va haver de ser atesa pel SEM.

Unitat Contra el Feixisme i el Racisme (UCFR) denuncia aquesta agressió "amb tota la contundència que es mereix i mostrem tot el confort a les persones afectades i a les seves famílies". Segons afegeix, "exigim que el seu responsable pagui pel que ha fet i que no s'escapoleixi de la justícia".