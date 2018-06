Entren a robar de matinada a la botiga Orange de Berga

Uns desconeguts han entrat a robar aquest dilluns a la matinada a la botiga Orange de Berga, situada al carrer Major. Malgrat tot, han hagut de marxar amb les mans buides, ja que no han aconseguit forçar la porta interna que dóna accés al magatzem on hi han els telèfons mòbils.

Els fets, segons han informat fonts dels Mossos i de l'establiment, han tingut lloc aquest dilluns a 1/4 de 3 de la matinada, quan ha saltat l'alarma. Els lladres han forçat la persiana exterior de la botiga i, seguidament, han trencat el vidre de l'aparador.

Un cop a dins, els assaltants han anat directament a la porta del magatzem on hi ha els estocs de telèfons mòbils. Tot i intentar forçar-la, però, no han aconseguit obrir-la, i han hagut de marxar amb les mans buides.

En canvi, els lladres no han tocat cap mòbil dels mostradors, ja que la gran majoria no són reals, sinó maquetes. Tampoc no s'han emportat ni els altaveus ni els projectors que hi ha a l'establiment.

Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per poder localitzar els autors dels fets.