Crema una casa de Manresa sis dies després de la desaparició de l'inquilí

Misteri a la Pujada Roja de Manresa. Un incendi va cremar totalment ahir una casa d'aquest barri, en la qual residia un home que va desaparèixer casualment ara fa just una setmana. Els Mossos, que ja estaven investigant la seva desaparició, hauran d'esbrinar ara si la seva absència té alguns tipus de relació amb el foc d'ahir. Ara per ara, es desconeix si va ser fortuït o provocat. Els Bombers van comprovar que no hi havia ningú a l'habitatge i, per tant, no es van lamentar víctimes.

La desaparició, segons ha pogut saber Regió7, va tenir lloc dimarts de la setmana passada. L'home, de 65 anys, residia des de feia quinze anys a l'immoble, una casa de dues plantes situada al número 17 del passatge del Forn. Durant aquest temps, i fins fa pocs mesos, va conviure a la casa amb el propietari de l'immoble, que va morir el gener passat.

Des de llavors, continuava vivint sol a la casa, amb el permís de la filla del propietari. Dimarts passat, al matí, va ser vist, per última vegada, sortint de la casa. «Anava molt mudat. Jo li vaig preguntar on anava, tan ben arreglat, i ell només em va dir que anava a casa d'un amic seu, un tal Enric, que ningú de nosaltres no coneix, i que tampoc no sabem on viu», explicava ahir un veí a aquest diari.

Però ja no va tornar a la casa. I ningú del barri no l'ha vist més des de llavors. Per això, dijous, la filla del propietari difunt de la casa, Ester Vilajosana, va denunciar la seva desaparició als Mossos.

«Aquí al carrer ens coneixem tots, i li tenim afecte, per això, estem preocupats pel que li hagi pogut passar », explicava ahir Vilajosana. «No sabem els seus cognoms. Tots el coneixem com el Remi, que és l'abreviatiu de Remigio, que és el seu nom», afegia.

Vilajosana també va explicar que «fa quinze anys que eren amics amb el meu pare. Quan ell va morir, jo vaig acceptar que continués vivint a la casa, sense cobrar-li cap lloguer. Ell no tenia recursos econòmics».

Els Mossos investiguen la desaparició des de dijous. Però, mentrestant, ahir al migdia es va produir un succés inesperat: un virulent incendi va destruir el primer pis de la casa, on hi havia la part destinada a habitatge.

Cap a 1/4 de 2 del migdia, un veí del carrer va avisar els Bombers de la Generalitat de la fumera negra que sortia de l'edifici. Fins a l'indret, s'hi van desplaçar quatre dotacions del cos d'emergències, que es van trobar amb grans flamarades a l'immoble. Segons van explicar els Bombers, a l'interior de la casa hi havia moltes deixalles i plàstics, cosa que explica la virulència de l'incendi.

Com que el primer pis va quedar completament destruït, els Bombers no van poder determinar ahir el punt d'origen del foc, ni tampoc la seva causa. Els Mossos, assabentats de l'incendi, van explicar a aquest diari que el posaran en relació amb la investigació per la desaparició, per determinar si els dos fets poden estar vinculats. Ahir, totes les hipòtesis estaven obertes: des d'una causa fortuïta, per la gran quantitat de residus que hi havia, fins al fet que hagués pogut ser provocat.

En tot cas, els Mossos d'Esquadra van assegurar que continuen la investigació per determinar el parador del desaparegut, i saber què és el que li pot haver passat.