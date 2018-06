Uns desconeguts entren a robar a l'institut de Bagà i se n'emporten mil euros

Uns desconeguts van entrar a robar durant el cap de setmana a l'institut de Bagà, d'on van sostreure uns mil euros en efectiu, segons va denunciar ahir la direcció del centre. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'autoria dels fets.

El conserge va ser qui va descobrir el robatori, ahir a 2/4 de 8 del matí, quan va obrir les portes del centre educatiu. Es desconeix en quin moment del cap de setmana es van produir els fets.

Segons van explicar ahir fonts del centre a aquest diari, els lladres van saltar la tanca del recinte i van accedir al pati. Un cop allà, van forçar el pany d'una porta per accedir a l'interior de l'edifici. Seguidament, van fer malbé l'alarma, per evitar que sonés.

A continuació, van forçar dues portes internes per accedir a les oficines de l'institut. En concret, van entrar a la secretaria, on van regirar calaixos i armaris. D'allà, van sostreure 842 euros en efectiu que hi havia a la caixa forta. Posteriorment, van accedir a l'àrea d'adminsitració, d'on es van endur 157 euros en efectiu més. Finalment, van fugir, sense endur-se cap ordinador ni cap altre objecte de valor.