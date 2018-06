Dos ciclistes denuncien l'agressió d'un conductor drogat, a Castellbell

Els Mossos d'Esquadra van denunciar ahir per un delicte contra el trànsit un conductor de Castellbell i el Vilar que va donar positiu per drogues, després d'haver protagonitzat una baralla amb dos ciclistes, que el denunciaran per haver-los agredit. El conductor també va assegurar que denunciarà els dos ciclistes per lesions.

Els fets van tenir lloc ahir a 2/4 d'11 del matí al carrer Burés de Castellbell. Els dos ciclistes provenien d'Igualada, d'on són veïns, i anaven d'excursió a Montserrat. Segons van assegurar, estaven circulaven pel carrer Burés de Castellbell, arrambats a un costat de la via, quan un cotxe els va avançar de forma imprudent. Abans de fer-ho, el conductor ja feia estona que s'havia situat darrere d'ells, tocant el clàxon i traient els braços per la finestra.

Després d'avançar-los, els ciclistes li van recriminar l'acció i el conductor del vehicle va aturar-se a la calçada. Segons van denunciar els ciclistes, l'home va va sortir del vehicle, en va increpar un d'ells i l'altre es va situar al mig, per defensar-lo. Aleshores, l'acusat li va clavar cops de puny, el va fer caure a terra i li va trencar el casc.

Avisats de l'incident, els Mossos es van presentar a l'indret i van fer la prova d'estupefaents al conductor, que va donar positiu. L'home, però, també va denunciar haver rebut una agressió dels dos ciclistes. Per aquest motiu, les denúncies creuades per lesions acabaran resolent-se al jutjat, segons van explicar els Mossos.