Transformistes: aptes per a tots els públics

Són la Karla Show i la Bàrbara Trash. O el que és el mateix, Juan Carlos Vázquez i David Marín, un pintor decorador manresà i un paleta berguedà, respectivament, que els caps de setmana desen la brotxa de pintor i el pic i la pala, per transformar-se en unes dones exuberants amb un gran sentit de l´humor que amenitzen tot tipus d´espectacles. Aquest diari ha parlat amb tots dos transformistes i coincideixen a destacar el canvi que s´ha produït en el seu públic, que és, d´uns anys ençà, molt més heterogeni.

Si fa uns anys aquest tipus d´actuacions quedaven reservades a un públic majoritàriament gai, en ambients nocturns i relacionats amb les festa, avui els bolos d´aquestes dues artistes passen per celebracions familiars, inauguracions de botigues o sopars d´amics. Per tant, tenen un públic de totes les edats i sexes.

El professor de filosofia i escriptor berguedà Josep Cunill, qui va escriure 'Elena Jordi; un reina berguedana a la cort del Paral·lel. El teatre de vodevil a Barcelona (1908-1920)' i qui és un gran coneixedor del teatre popular del Paral·lel, confirma l´evolució que ha viscut el sector del transformisme, concretament del seu públic. Cunill ho explica així: «s´ha produït una normalització d´aquest personatge del món de l´espectacle que no és femení ni masculí. Avui el transformisme és vist com una manifestació positiva, està molt ben acceptat en contextos familiars, cosa completament impensable fa uns anys».

El manresà Juan Carlos Vázquez, amb una llarga trajectòria en el món del transformisme, explica que aquesta professió «ha canviat moltíssim» i destaca, coincidint amb Cunill, l´evolució del públic per sobre de la figura de l´artista: «ara la gent és molt més oberta i li és igual l´orientació sexual que tinguis». «Fa un temps estava mal vist fer de transformista».

Malgrat no tenir una trajectòria tan dilatada com Juan Carlos Vázquez, el berguedà David Marín també afirma que avui dia fer espectacles de transformisme «està molt més acceptat. Actualment podem actuar per a públics de totes les edats i, de fet, en el meu cas, cada espectacle s´adapta al perfil dels assistents»· Marín considera que el món del transformisme «viu un bon estat de salut, ja que hi ha gent nova que s´hi vol dedicar i de moment hi ha lloc per a tothom». Tot i això, és del parer que «encara és un sector molt desconegut per al públic».

Gais i també heteros

Sobre els estereotips que pesen sobre la figura dels transformistes hi ha l´etiqueta que l´artista necessàriament ha de ser homosexual. Ho desmenteix el berguedà David Marín, que és heterosexual (és casat i té una filla de 18 anys). Admet que quan fa 4 anys es va introduir en el món del transformisme, al seu entorn «li va sobtar una mica», però després de la sorpresa inicial, diu que «són els meus millors seguidors».

Juan Carlos Vázquez també explica que, «si bé és cert que la majoria de persones que ens dediquem als transformisme som homosexuals, hi ha alguns heteros també». Comenta, a més, que hi ha força transformistes que s´assemblen al personatge que interpreten, és a dir, que «són molt femenins». Aquest, en canvi, no és el seu cas: «quan acabo d´actuar em trec el maquillatge i sóc un altre. El Juan Carlos i la Karla són la nit i el dia. No tenen res a veure».

Un nen que es vestia de Lola Flores

Vázquez és un manresà atípic. Als 48 anys en fa cinc que ha trobat la seva gran passió: la Karla, la dona a la qual dóna vida quan es transforma. Entre setmana és un pintor decorador que treballa pel seu compte i els caps de setmana es dedica a animar tot tipus d´esdeveniments –des de casaments, passant per inauguracions, fins a espectacles en clubs gais– i es converteix en la Karla, una dona exuberant que encomana el seu gran sentit de l´humor. Vázquez recorda que ja de petit li agradava apuntar-se a tots els saraus, a fer teatre i a «vestir-me de Lola Flores, de vedet, d´artista...». Destaca que lluny de rebutjar-lo, «els companys mai s´havien rigut de mi, ni m´havien exclòs. Més aviat era l´ànima de la festa».



Els primers contactes de Vázquez amb els espectacles de transformisme van començar a principi dels anys 90, quan tenia poc més de 20 anys. Recorda que aleshores va començar a actuar a Sitges i «ho feia sempre donant els diners per a la investigació contra el sida». Vázquez actuava davant d´un públic majoritàirament homosexual, intrepretava Lola Flores, Pantoja... «Sortia, feia una actuació de playback, parlava una mica i ja està... no era com ara la Karla, que ja és un personatge», recorda.

Aquesta etapa va durar un parell d´anys i Vázquez reconeix que va acabar deixant les actuacions perquè, «malgrat que sóc homosexual, no m´agradava aquell ambient gai. No em sentia còmode per la manera com em tractaven». Durant molt anys Vázquez no es va tornar a posar una perruca «ni per carnaval». Cap a l´any 2009, però, Vázquez, va tornar a disfressar-se de dona. Va començar per carnaval i la primera actuació va arribar quan una amiga li va demanar que fes un espectacle en un comiat de soltera: «vaig començar, i fins ara».

Vázquez explica que el que més li va agradar va ser «actuar davant d´un públic heterosexual. Era la primera vegada que ho feia i la resposta va ser molt bona. Era un públic molt respectuós amb mi». A partir d´aquí el boca-orella va fer la resta i Vázquez va començar a rebre trucades de gent que el volia veure actuar. Actualment, la roba i complements de la Karla ocupen dues habitacions senceres del pis d´aquest pintor decorador manresà.

Del terror a les drag-queens

David Marín, berguedà de 42 anys, també va crear el personatge de Bàrbara Trash una mica per casualitat i per fer un favor a un amic. Relata que ell habitualment «feia espectacles de terror a Berga i un amic em va demanar que per animar l´aniversari de la seva dona fes un espectacle vestit de drag-queen. Així va començar tot». A partir d´aquesta actuació, van anar sortint d´altres espectacles a Marín. Avui mira enrere i confessa que «no m´hauria imaginat mai que acabaria fent transformisme». De fet, pel fet de ser heterosexual, admet que més d´una vegada hagut d´explicar exactament en què consisteix la seva feina, perquè hi ha gent que no ho entén. Assegura que la seva dona l´acompanya a tot arreu i la resta de familiars no perden l´ocasió de veure la Bàrbara en acció.

Tal com passa amb el cas de Juan Carlos Vázquez i Karla Show, David Marín assegura que ell i la Bàrbara Trash són molt diferents. «Ella és un personatge molt descarat, glamurós i amb un humor especial. No té res a veure amb el David i, quan la gent s´assabenta que la Bàrbara sóc jo, se´n fan creus. Jo sóc molt seriós en el meu dia a dia».

David Marín explica que se sent molt ben tractat en una ciutat petita com Berga, «em sento respectat i estimat. A més, tinc el meu públic que em segueix fidelment als sopars que organitzo».