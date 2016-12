Mick Jagger és pare per vuitena vegada als 73 anys

El vocalista i cofundador de The Rolling Stones, Mick Jagger, ha estat pare per vuitena vegada als 73 anys d'edat. La notícia l'ha revelada el publicista del cantant, Bernard Doherty, qui va assegurar que tant Jagger com la seva parella, la ballarina de 29 anys Melanie Hamrick, estaven "encantats" amb el naixement.

Mick Jagger tenia ja altres set fills, les edats dels quals oscil·len entre els 17 i els 45 anys. A més, el vocalista de la mítica banda britànica té cinc néts i es va convertir per primera vegada en besavi l'any 2014.

Melanie Hamrick, parella de Jagger des de 2014, va parir a la ciutat de Nova York el dijous. Després de fer pública la notícia, Doherty va afirmar que "la mare i el nadó estan bé" després del part i va demanar que els mitjans "respectin la seva privadesa en aquest moment".

El cantant va començar a sortir amb Hamrick després del suïcidi de L'Wren Scott el 2014, la que val ser la seva companya sentimental durant 13 anys i fins al dia de la seva mort. L'estrella del rock va tenir els seus altres fills amb Marsha Hunt, Bianca Jagger, Jerry Hall i Luciana Gimenez Morad.