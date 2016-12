Regió7 ofereix la funda nòrdica del Barça, el regal ideal d'aquest Nadal

A partir de dilluns que ve Regió7 comença la promoció d´una funda nòrdica del Barça, que consta de dues peces, funda nòrdica i coixí, per a llits de 90 cm d´amplada.

Les peces són fetes amb cotó i polièster (50%-50%), per la qual cosa pràcticament no s´arruguen i no cal planxar-les després del rentat. Aquest joc de llençols, oficial del Futbol Club Barcelona, és una peça imprescindible en el dormitori de qualsevol culé, per la qual cosa resulta un regal ideal per aquestes festes de Nadal. La funda nòrdica fa 150 x 270 cm i la coixinera, 110 cm.

Els lectors del diari Regió7 poden adquirir el lot al preu de 32,90 euros, i els subscriptors ho poden fer per 29,90 euros. Es pot comprar a les oficines del diari, al carrer de Sant Antoni Maria Claret, 32, de Manresa, i al quiosc de Sant Domènec de la Muralla de Sant Domènec, 7. La promoció és vàlida fins a esgotar existències.