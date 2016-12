Maquilla't com una estrella aquest Nadal

S'acosten les festes de Nadal i et proposem algunes idees per maquillar-te i ser el centre de totes les mirades. En els següents tutorials de maquillatge en vídeo podràs seguir pas a pas el procés i copiar el look. T'apuntes?

En el vídeo que obre aquest post, la maquilladora Lisa Elridge s'allunya dels típics vermells i daurats nadalencs i proposa un maquillatge en tons roses molt afavoridor. No us perdeu el detall de les seves ungles, en tons metàl·lics i que aporten el punt de glamour indispensable per a les festes. Tal com explica, s'inspira en les festes de Cap d'Any a París per dissenyar la col·lecció de Nadal de Lancôme.

Si vols un maquillatge més atrevit, segueix el tutorial de MAC per maquillar uns ulls fumats festius però discrets.

I per a les més agosarades, et presentem uns llavis realment espectaculars. Segueix els passos d'aquest vídeo de MAC i brillaràs com una estrella!