Descobreixen a Grècia una ciutat de més de 2.500 anys fins ara desconeguda

Un grup internacional d'arqueòlegs de la Universitat de Gotemburg (Suècia) ha descobert una ciutat de l'antiga Grècia al centre d'aquest país, on es creia que hi havia les restes d'un assentament sense importància.

El poblat està situat a Vlochós (nord d'Atenes), entorn del turó Strongilovoúni, a les planes de Tesalia, i allà hi han trobat restes que es remunten fins l'any 500 a.C., tot i que es creu que l'època més florida va ser entre els segles IV i III a.C.

El projecte, en el qual també col·laboren l'Institut Suec d'Atenes i els serveis arqueològics de la ciutat grega de Karditsa, va començar el setembre passat, un any després que Robin Rönnlund, estudiant de postgrau d'Arqueología Clásica i Història Antigua examinés la zona per primera vegada.

"Un col·lega i jo vam trobar el lloc per un altre projecte i ens vam donar compte del seu gran potencial de seguida. I el fet que ningú hagi explorat abans el turó és un misteri", ha declarat Rönnlund, que ara dirigix els treballs de camp.

Al cim del pujol i en els seus vessants hi ha restes de torres, murs i de les portes de la ciutat -que es creu que va poder ser abandonada durant la conquesta de la zona pels romans-, encara que amb prou feines són visibles des del terreny. El grup investigador pretén evitar fer excavacions i usar en canvi altres mètodes com a radars per no alterar la zona.

"Hem trobat una plaça i la quadrícula d'un carrer que indiquen que es tracta d'una ciutat bastant gran. L'àrea dins dels murs de la ciutat mesura més de 40 hectàrees. També trobem terrisseria antiga i monedes que poden ajudar a datar-la", ha assenyalat Rönnlund.

Els arqueòlegs de la Universitat de Gotemburg creuen que futures excavacions a la zona de la troballa podrien ajudar a omplir el forat de coneixement sobre l'àrea i rebutjar la idea que les planes de Tesalia occidental eren una espècie d'erm a l'Antiga Grècia.