El xef manresà Jordi Cruz obre el seu tercer restaurant a Barcelona

Jordi Cruz està d'estrena i no només per la quarta temporada de MasterChef Júnior, que comença aquest dimarts a La 1, sinó per l'obertura del seu nou restaurant Atempo, un "bistró cosmopolita" en el qual dóna el seu toc personal a "les grans receptes del món", segons ha anunciat aquest dilluns el xef manresà. El nou establiment estarà ubicat a l'Hotel Mirror.

Cruz, que ja té els restaurants ABaC, amb dues estrelles Michelin, i L'Angle, amb una, obre ara Atempo, que serà el seu tercer restaurant a Barcelona. En aquest nou establiment, la decoració i ambientació, música i uniformes del personal de sala inclosos, permet viatjar als anys cinquanta del segle passat, "rotllo 'El gran Gatsby'", diu el manresà.

"És un bistró cosmopolita perquè dóna alta gastronomia amb un cost no gaire alt per al comensal i perquè la carta es basa en les grans receptes del món", ha explicat Cruz després de la presentació de la programació especial de TVE per Nadal, en la qual participarà amb "MasterChef Júnior" i amb la retransmissió de les campanades amb Anne Igartiburu i Pepe Rodríguez Rey.

El vi té "molta importància" a Atempo, ja que se'n proposa un per prendre, per copes o per ampolles, amb cadascun dels plats de la carta.

El cuiner creu que Atempo, a l'Hotel Mirror, és un concepte que "Barcelona necessitava", ja que estarà obert tota la setmana, és "elegant i xulo" i ofereix "una cuina molt rica i amb bon producte per no més de 50 euros per persona".

"Receptes clàssiques i elegants passades per un filtre", el seu, com la dorada a la sal amb tocs "thai", una versió de l'arròs amb colomí típic de la cuina burgesa catalana, una terrina de royal amb escalunyes negres, i postres com la tradicional pavlova, que an Atempo es "creua" amb el pastisset Pantera Rosa o el gula melaka malaisi que acosta l'arròs amb llet asturià.