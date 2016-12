Deu cançons per recordar a George Michael

El cantant britànic George Michael ha mort "pacíficament en el seu domicili" a l'edat de 53 anys, segons ha confirmat aquest diumenge el seu publicista a la cadena britànica BBC.

La policia britànica no ha trobat indicis de "circumstàncies sospitoses en la mort" de qui va ser integrant del grup Wham! abans de començar una de molt èxit carrera en solitari durant la dècada dels 90.

"Amb gran pesar, podem confirmar que el nostre estimat fill, germà i amic George Michael ha mort en pau en el seu domicili durant aquest Nadal. La família vol demanar privacitat i respecte ara mateix difícils i emotius i no haurà cap comentari més sobre aquesta qüestió en aquest moment", segons el comunicat de la seva defunció.

El cantant, de nom real Georgios Kyriacos Panayiotou, va vendre més de 100 milions de discos durant quatre dècades de carrera.

Un dels seus grans èxits va ser el tema 'Last Christmas', un dels temes més populars de les festes nadalences que va treure amb al grup Wham!

Wake me up before you go go (1984)



Careless Whisper (1984)



Last Christmas (1984)



Faith (1987)



One more try (1987)



Father figure (1987)



Freedom! ´90 (1990)



Fastlove (1996)



Outside (1998)



Amazing (2004)