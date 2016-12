10 notícies que han marcat el 2016... i que has de saber abans d'entrar al 2017

1. La desobediència porta l´alcaldessa Venturós als jutjats

Berga ha obert el camí en l´aplicació de la política de desobediència per la qual aposta la CUP pel trencament amb l´estat espanyol. A primera hora del matí del 4 de novenbre, els Mossos d´Esquadra van detenir, a casa seva, l´alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que aquest any s´havia negat dues vegades a declarar davant del jutge en qualitat d´investigada, acusada d´un delicte de desobediència per no haver despenjat l´estelada del balcó de la casa consistorial, on es va instal·lar el 6 de setembre del 2012 per complir un acord adoptat pel ple a proposta de l´ANC. La denúncia la va fer Societat Civil Catalana. La detenció de l´alcaldessa de Berga va ser una notícia d'abast nacional perquè es tractava del primer càrrec electe detingut a Catalunya i va causar un important impacte en el món sobiranista, ja que Montse Venturós ha estat la primera política arrestada per temes relacionats amb el procés cap a la independència.

2. Berga batega per la independència

Onze de setembre del 2016. Berga escriurà amb lletres majúscules aquesta data en la seva història. La ciutat va ser una de les cinc seus escollides per l´Assemblea Nacional Catalana i Òmmium Cultural al país juntament amb Barcelona, Salt , Tarragona i Lleida per acollir les mobilitzacions reivindicatives d´enguany. La capital berguedana va viure una Diada esplèndida, va acollir un acte inèdit que la va convertir en un cor de 60.000 veus clamant a l´uníson per la independència. Ha estat la manifestació més massiva feta mai a la capital berguedana, un acte únic que va servir per projectar la imatge de ciutat que sap organitzar molt bé esdeveniments massius. La capital del Berguedà va fer el do de pit i va superar amb nota les dificultats que comportava per a una localitat de 16.200 habitants acollir 60.000 visitants en poques hores.

3. Un crim absurd colpeja Súria

Què és el que va passar pel cap d´Isidoro Mata quan va decidir atacar una anciana indefensa de 81 anys al mig del carrer i asfixiar-la mortalment al garatge de casa seva? És una pregunta que, un mes i mig després del crim, encara es continuen fent els Mossos, els veïns de Súria i els empleats d´Iberpotash, on treballava l´homicida. L´interrogant, però, difícilment tindrà mai resposta, perquè l´única persona que el podria esvair, és a dir, l´autor dels fets, es va suïcidar poques hores després del crim, quan va veure que la seva detenció i el seu posterior empresonament serien inevitables. De fet, tota la nit havia tingut una patrulla dels Mossos davant de la casa on havia anat a dormir, a Piera, que li controlava els moviments. El 17 de novembre passat, l´home va veure com l´anciana, Leonor Muñoz, de 81 anys, caminava pel passeig dels Joncarets, sola, de tornada a casa, ja en plena foscor, i sense ningú al voltant. I va decidir que seria la seva víctima.

4. La CUP converteix les copes per a la menstruació en un èxit mediàtic

Hi ha mocions i mocions, i la que va presentar el grup municipal de la CUP a Manresa en el ple de l´abril passat va ser de les que no passen desapercebudes. La candidatura va demanar promoure l´ús de les copes menstruals, les compreses de roba i les esponges marines per recollir el sagnat en la menstruació. Proposava que se n´encarregués el Servei d´Informació i Atenció a la Dona (SIAD), i que n´oferís a les noies que s´adrecessin a aquest servei municipal. El dia del ple, el 21 d´abril, el saló de sessions es va omplir de càmeres de les principals cadenes de televisió per seguir el debat. La moció no va prosperar perquè l´equip de govern de CDC i ERC va recordar que no és competència seva sinó de la Generalitat. Malgrat tot, va servir per generar debat i interès per uns mètodes alternatius que molta gent encara desconeixia. Fruit de la proposició de la CUP, mitjans de comunicació que normalment parlen menys de Manresa que del pol nord es van fer ressò de la capital del Bages i de la moció que s´hi havia presentat. Com a resultat del rebombori mediàtic generat, no en van augmentar les vendes però sí que les copes menstruals es van fer més visibles a les farmàcies, en algunes de les quals fins i tot van passar a tenir un paper protagonista al taulell en forma d´expositor.

5. Un projecte estratègic per a la Manresa vella topa amb el bisbe

Acaba el 2016 i tota la feina feta per la Fundacio Sociosanitària de Manresa (FSSM) per fer realitat la voluntat de les caputxines perquè el seu convent del carrer de Talamanca esdevingués un equipament assistencial ha quedat en no res. Parlem de quatre anys de moltes converses i tràmits per portar l´acord a bon port. D´un servei de la FSSM instal·lat al convent des del gener del 2015, d´on ha marxat aquest desembre, i de les quatre monges que actualment hi queden veient com la seva satisfacció pel fet que estaven assolint la decisió que desitjaven, que els assegurava una vellesa amb la FSSM tenint cura d´elles, i proveïa una ciutat sobreenvellida d´un valuós servei, es malaguanyada. Tot plegat s'ha frustrat en un sol mes.

6. PTB ho perd tot i sobreviu per retornar els seus préstecs

Projectes Territorials del Bages (PTB) ha tingut enguany un desenllaç potser ja previsible però també simptomàtic. La societat público-privada, estàndard, abans de la crisi econòmica, de la Manresa que es projectava cap al futur amb una mirada enèrgica cap a les noves indústries, ha quedat a punt de la fallida, després que una actualització del valor del seu sòl urbanístic hagi obligat a una reducció de capital que va deixar el valor nominal de les accions en pràcticament res. El projecte en què s´havien embarcat alguns dels empresaris de més èxit del Bages però també ajuntaments (capitanejats pel de Manresa), Generalitat (mitjançant l´ICF) i Caixa Manresa (avui BBVA), autèntic motor inicial de la societat, ha quedat en no res, i avui PTB sobreviu per retornar els nou milions d´euros que deu a la SAREB, el banc dolent, al qual van anar a parar els actius immobiliaris de la societat després del col·lapse del sector.

7. Una mort per apendicitis que posa en qüestió l´hospital

Un jove de 24 anys d´Igualada, amb una bona condició física, va morir de manera incomprensible a l´Hospital d´Igualada per una apendicitis. El cas, que va donar a conèixer Regio7, va acabar amb un informe intern del centre mèdic que reconeixia errors, un expedient obert per part del departament de Salut i la denúncia contra el centre presentada pels pares de la víctima. El fet que la mort es produís després de reiterades visites a l´hospital sense encertar en el diagnòstic ni en la solució d´una afecció molt habitual, que es tractés d´una persona jove i esportista i el fet que l´incomprensible decés no tingués una explicació clara des del primer moment per part del centre, de les autoritats locals o del govern català va generar un estat d´opinió crispat en la societat igualadina. El centre ha admès que es nota en molts pacients que s´ha perdut confiança en l´atenció mèdica. Les valoracions favorables que reben determinats serveis de l´Hospital d´Igualada no han estat suficients per aturar el descrèdit. La direcció del centre està prenent mesures per fer que no hi pugui tornar a haver errors com els de l´estiu passat i per millorar els nivells de confiança entre els usuaris.