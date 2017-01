Les celles, les grans estrelles de la temporada

Comença per adquirir una pinça que sigui ideal per portar a qualsevol lloc.

Sempre hem apostat per les celles com les grans protagonistes de l'expressió del nostre rostre. Si fa una dècada les celles podien caure en l'oblit durant una sessió de maquillatge, ara hi ha una ingent quantitat de productes cosmètics per a elles i una infinitat de cures que ens poden portar a l'excés. De les finíssimes celles dels noranta, hem passat a les celles gruixudes, en forma de bloc, totalment definides i farcides de color per aparentar major gruix. Que l'aspirant i digna successora de Kate Moss sigui Cara Delevingne, que ha captivat a les grans cases de moda i de bellesa per la personalitat que desprenen les seves celles, també ha ajudat a consolidar el poder brow.

No obstant això, les celles molt gruixudes i hipermaquillades són una opció per a algunes makeup victims, però no per a totes. I és que no hi ha millor consell de bellesa que conèixer-se a una mateixa i saber el que ens queda millor. Així que, abans de res, descobreix quina és la cura que necessiten les teves celles amb els articles que t'hem proposat i/o amb aquest entretingut vídeo de Benefit.

Precisament, Benefit ofereix una àmplia línia de productes per a celles, així com estoigs infal·libles com el kit soft & natural Brows, que inclou el goof proof llapis de celles, el cremós high brow llapis il·luminador i el ready, set, Brow! gel transparent per a les celles. A més, inclou els cèlebres consells i trucs de Benefit i plantilles especials per a les celles. També pots adquirir el kit defined & refined Brows per definir les celles com una professional i el kit bigger & bolder Brows per celles intenses. El seu preu: 39,90 €

Si vols anar pas a pas amb la compra de productes, comença per adquirir una pinça que sigui ideal per portar a qualsevol lloc i que et permeti eliminar els pèls sobrants per tenir les teves celles sempre a punt, com la pinça diagonal mini Slant Verd, de Tweezerman. El seu preu: 13,95

Per aconseguir unes celles disciplinades i llises, pots utilitzar el llapis de celles amb raspall incorporat, Sourcil precisió, de Bourjois. Així, alhora que domines el pèl, li dones color perquè llueixin més gruixudes. Per la seva banda, Kiko ofereix un plus amb Shape & Shimmer Eyebrow and Highlighter Pencil, un llapis duo que defineix les celles de forma natural i il·lumina l'arc amb un maquillatge de llarga durada. Disponible en 3 tons: 01 Light Chestnut and Blonds, 02 Auburn and Redheads i 03 Dark Chestnut and Brunettes.

També n'hi ha que ofereixen tot en un com La palette Sourcils, de Chanel. Aquest kit ideal per definir les celles conté una pinça per depilar, un raspall per pentinar, un duo d'ombres i un pinzell aplicador per aportar color i reestructurar la mirada. Disponible en dos tons: naturel i brun.

I per acabar, fixa l'estructura de la cella (i el color, si has utilitzat) amb Diorshow Brow Styler Gel, de Dior. El seu raspall pinta automàtic extreu la dosi justa de gel, fi i no enganxós, per sublimar la teva mirada. Disponible en tres tons: transparent, ros i castany.