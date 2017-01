Sonen campanes de casament per Risto i Laura Escanes

Risto Mejide tornava a seure al 'Chester' i ho feia amb un programa en què el tema principal era l'amor, tota una declaració d'intencions tenint en compte que sonen campanes de casament per al publicista i la seva nòvia Laura Escanes.



Hores abans de la seva estrena, Risto visitava el plató de 'Quin temps tan feliç! des d'on feia saltar les alarmes al confessar que "Laura m'ha dit, per fi, que es casarà amb mi", unes declaracions que encara que molts es van prendre com una broma, cobren més força després de l'última publicació de Laura Escanes.





Dear future husband ???? #toelrrato Una foto publicada por Laura Escanes (@lauraescanes) el 16 de Ene de 2017 a la(s) 5:19 PST

La jove catalana ha compartit una romàntica publicació a través del seu Instagram en què surten ella i Risto donant-se un apassionat petó a la neu sota el títol "Estimat futur marit", acompanyat d'un anell de compromís.La relació de Risto i Laura ha estat molt criticada per la seva diferència d'edat. El jurat de 'Got Talent' i la Youtuber es porten més de 20 anys, però tot i l'opinió pública segueixen endavant amb la seva relació. Quan passaran per l'altar?