Àlex Casademunt reapareix després de la seva brutal agressió en un bar nocturn

Àlex Casademunt ha tornat a la feina. El cantant s'ha reincorporat al programa 'Hora punta' on col·labora al costat de Javier Cárdenas després de la brutal agressió que va viure aquest passat cap de setmana.

Visiblement molest amb totes les informacions errònies que s'han publicat, l'extriunfito va decidir donar la seva versió de tot el que ha passat fent especial èmfasi en que havia estat a punt de perdre el seu ull esquerre: "Em va faltar molt poc per perdre l'ull, de fet, ni el mateix metge s'ho explica. tinc un tall a la parpella però a l'ull no tinc res, ho va qualificar de miracle".

"Vaig estar gairebé quatre hores al quiròfan, el cirurgià em va dir que era una trencadissa el que m'havien fet. Jo visc de la meva cara i fins a les tres hores no vaig saber que no perdia l'ull, van ser els moments més angoixant de la meva vida", continuava narrant al plató de TVE.

Una agressió que es va produir després de la seva intervenció en el que ell creia que era una disputa d'una parella: "Jo em trobo en una discoteca de Vigo a les 6 del matí aproximadament celebrant un aniversari, quan tornava de la barra de demanar una copa al nostre reservat, veig venir dues noies fent escarafalls amb un tipus rar, molt agressiu, movent molts els braços com discutint. Li vaig dir a la noia 'estàs bé?', i ella em va contestar amb un 'm'ho dius a mi?' i seguidament darrere passa aquest noi amb una mirada de 'el vull fer mal' ".

Una trobada que va acabar de la següent manera: "Li vaig dir que em deixés tranquil i quan el vaig apartar, vaig anar a donar-me la volta i, sense dir res, vaig notar un impacte al cap que em va deixar la cara així, no ha estat cap pallissa, senzillament em va estavellar un got de vidre a la cara". Una versió que confirmava el portaveu de la Policia Nacional: "Àlex Casademunt va intervenir en una baralla perquè sentia que la noia estava sent agredida per la seva parella, el seu agressor va ser detingut per la policia municipal per passar després a disposició de la policia nacional. Ha quedat en llibertat amb càrrecs".