Deu ingredients ideals per al bany que et mereixes

Des de la Brigitte Bardot dels seixanta a la pel·lícula El Menyspreu fins a la famosíssima escena de Pretty Woman, en la qual Julia Roberts desprèn naturalitat i sensualitat en una enorme banyera plena de bombolles. Prendre un bon bany sempre ha estat considerat indispensable en una rutina de cura que desprengui sofisticació i glamour. Si la saviesa popular ens ha fet creure que Cleopatra mantenia una bellesa impertorbable gràcies als seus banys de llet de burra, la gran pantalla ha intensificat la imatge glamourosa del bany. Marilyn Monroe, Rita Hayworth, Audrey Hepburn, Claudia Cardinale o Sofia Loren, elles, que van ser capaç d'enlluernar al món amb la seva bellesa, han presumit del plaer d'estar submergides en una banyera ideal, i han incrementat el seu poder mític de seducció.

Tot i que no podem negar que adorem l'aura de sensualitat del bany, no volem quedar-nos en meres conjectures i sentimentalismes. Per això, Toñi Leal, experta en bellesa i Wellness Personal Assistant de l'hotel Barceló Sancti, ens explica amb quins 10 ingredients pots crear un bany de somni:

. Seguint l'hàbit mític de Cleopatra, la llet (encara que no de burra) és un ingredient indispensable per a un bon bany, perquè proporciona humitat a l'epidermis, repara la pell seca i és un bon calmant per a les cremades de sol. Afegeix de dos a quatre tasses de llet sencera, llet en pols o sèrum de llet a l'aigua de la banyera. Pensa que com més gran contingut de greix tingui la llet, millor serà per a la pell, que quedarà perfectament hidratada durant més temps. La camamilla. Aquesta herba és una gran aliada contra l'estrès per les seves propietats sedants suaus, així que afegeix una infusió freda de camamilla (3 o 4 cullerades de flors en mig litre d'aigua) a la teva banyera i veuràs com el teu cos es relaxa.

. Aquests dos ingredients actuen junts com una pel·lícula que nodreix la pell, la desintoxica i la suavitza. No obstant això, també pots aprofitar les propietats de la mel per separat i d'una forma molt còmoda, gràcies al gel Royal Honey de Apivita. De textura cremosa, neteja delicadament la pell, aportant-li suavitat i relaxació i deixant l'especial aroma de la mel de farigola i la mel floral. A més, conté oli d'oliva, d'ametlles i olis essencials orgànics de taronja i rosa, així que resulta un aliat molt complet per a la cura de la nostra pell durant el bany. El seu preu: 13 € / 300ml Te Rooibos . Amb components antiinflamatoris com el zinc, alfahidroxiàcids, vitamines i antioxidants, el te Rooibos és remineralitzant i molt efectiu contra l'acne. Si vols incorporar aquest ingredient sud-africà directament a la teva banyera, omple-la fins a la meitat d'aigua molt calenta, afegeix quatre bossetes de te i deixa-ho reposar almenys 10 minuts abans de submergir. També pot ser que et resulti més còmode beneficiar-te del te Rooibos a través de la mascareta corporal RitualiTea™ Feeling Rosy amb Te Rooibos i rosa, d'Origins. Aquesta barreja ajuda a avivar l'aparença juvenil calmant la pell i suavitzant, mentre que reconforta els sentits amb l'aroma de rosa fresca i te. El seu preu: 34 €

Tots dos ingredients són ideals per desestressar-se, promovent la relaxació i la hidratació de la nostra pell. Omple la teva banyera amb aigua de 37º graus aproximadament, afegeix entre 8 i 10 gotes d'oli de lavanda o sàndal, i gaudeix d'un bany que no duri més de mitja hora. Cítrics, sal i cafè. Per eliminar el cansament i reactivar els músculs, prepara la següent mescla. 1) Talla la taronja i la llimona a rodanxes i posa-les en un bol. 2) Afegeix una cullerada de cafè a la sal marina i deixa reposar 5 minuts. 3) Mentrestant, agafa el bol dels cítrics i afegeix-li les 3 tasses de sal i la llet. 4) Uneix les mescles dels dos bols i aboca'ls a la banyera.

. Un bany amb quatre tasses de vi negre i una de mel és ideal per estimular la producció de col·lagen i elastina de la pell i combat l'envelliment, gràcies als polifenols del raïm. A més, la barreja regula la circulació sanguínia i limfàtica. Civada natural. En concret, la farina de civada coloidal, mòlta en pols molt fi, alleuja la pell seca, picor o inflamacions, equilibrant els nivells de Ph de la pell irritada. Si vols aplicar-la de forma natural, gaudeix d'una banyera de 15 minuts d'aigua amb una tassa de flocs de civada. Si no, fes-ho amb el Gel de bany de Civada Kinesia Calmant, de Civada Kinesa, que repara la pell i la refresca, gràcies a l'acció d'Aloe Vera. El seu preu 2,25 €

Si pensem en una exquisida banyera, ens ve a la ment els pètals de rosa, però possiblement sigui només una qüestió d'estètica i desconeixem els beneficis d'aquesta planta. A part de la seva aroma exquisit i afrodisíac, les roses reanimen la pell cansada. Tot i que la bellesa i la sofisticació dels pètals és insubstituïble, et serà més fàcil nodrir-te dels beneficis d'aquesta planta utilitzant el gel Vita-Rich Reconfortant amb aigua de roses, de Johnsons. El producte assegura una sensació de suavitat i calma ideal per a qualsevol pell. El seu preu: 2,76 € (750ml) Gingebre desintoxicant. En la seva justa mesura és molt beneficiós (escalfa el cos i et desintoxica mitjançant la suor), però si t'excedeixes, pot provocar vermellors a la pell. Així que empra la quantitat adequada (des d'una cullerada a 1/3 de tassa), depenent de la capacitat de la teva banyera i de la teva sensibilitat. Pots continuar amb la desintoxicació, embolicant amb un llençol en sortir de la banyera i mantenint-la durant un parell d'hores.

Quan hagis escollit quin tipus de bany vols avui, encén una espelma aromàtica, que donarà una olor especial al teu bany, a més de millorar l'ambient de relaxació del moment. Et recomanem la Vela Aromàtica De Sàndal & Gingebre, de The Body Shop, que condensa dos dels ingredients recomanats en aquesta entrada i que desprèn un exquisit aroma especiat i afustat. El seu preu: 10 €

I ja està, tria aquella playlist de música que tant d'agrada, apaga els llums, submergeix-te en la banyera i oblida els problemes, perquè en aquest moment només importes tu.