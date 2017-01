Melania Trump: de model a primera dama

Melania Trump serà una primera dama indubtablement atípica, la segona nascuda fora dels Estats Units i una de les poques exmodels, però no obstant això busca exercir el paper de la manera més tradicional possible. De 46 anys i imponent bellesa, Melania és l'antítesi del seu marit, Donald, quant a personalitat: és extraordinàriament discreta, sempre manté un to assossegat i evita costi el que costi veure's involucrada en polèmiques.

En la incendiària campanya de Donald Trump, amb qui es va casar fa onze anys, es va mantenir el més allunyada possible dels focus, cedint-li el protagonisme a Ivanka, filla del primer matrimoni del multimilionari i una de les seves principals assessores. Solament va participar en un míting i en l'última setmana de campanya per demanar el vot de les dones a l'estat decisiu de Pennsilvània.



Prudent



Mesurant al màxim les seves paraules, tot el contrari del que acostuma a fer el seu marit, Melania s'ha presentat en les escasses entrevistes que ha concedit com una dona devota de la seva família i que mantindria un paper molt tradicional. La seva causa -totes les primeres dames n'han tingut una- seran «els més necessitats, sobretot les dones i els nens», però reservarà temps per dedicar-se a l'únic fill del matrimoni, Barron, de deu anys, i a donar suport al seu espòs.

Per a molts és una paradoxa que Trump, un president que ha escandalitzat fora i dins del país amb la seva retòrica xenòfoba i ultranacionalista, hagi portat a la Casa Blanca l'única primera dama nascuda fora dels EUA des de l'esposa de l'expresident John Quincy Adams (1825-1829), que era britànica. Melania Knauss va créixer en un modest apartament d'un poble proper a Sevnica (Eslovènia), que llavors formava part de la República Federativa Socialista de Iugoslàvia (RFSY), dissolta el 1992 amb la Guerra dels Balcans. Després de començar la seva carrera de model a Milà i París, es va traslladar a Nova York el 1996. Cinc anys més tard va obtenir la residència permanent i el 2006 es va naturalitzar nord-americana. Aquest és un moment de la seva vida que va recordar, entre una gran ovació, en el seu discurs de la Convenció Republicana de Cleveland.

No es va estendre sobre els seus orígens com a immigrant, però sí va destacar els valors d'esforç i honestedat que li van inculcar els seus pares. En altres ocasions, quan se li ha preguntat què opina dels comentaris del seu marit sobre els immigrants, ha destacat sempre la diferència amb els qui arriben als Estats Units de manera irregular: ella va seguir «les regles», va respectar «la llei». Melania és extremadament acurada a l'hora de parlar sobre la seva vida matrimonial amb Trump, a qui va conèixer en una festa de la Setmana de la Moda de Nova York el 1998. «Els dos som molt independents. Jo li deixo ser qui és i ell em deixa ser qui sóc. No intento canviar-lo, és un adult. Ell coneix les conseqüències. Jo li dono la meva opinió moltes, moltes vegades», va explicar en una entrevista amb la CNN, en la qual va confessar que no li agrada el to dur que usa Trump. El magnat es desfà en afalacs cap a la seva esposa, a la qual descriu com una «mare impressionant, una dona increïble».

Quan un grup afí al senador Ted Cruz va usar en un anunci de campanya una foto nua de Melania l'any 2000 per a la revista GQ, Trump va sortir amb força contra la seva llavors rival de primàries i va retuitejar un missatge d'un seguidor que comparava una fotografia poc afavoridora de Heidi Cruz, amb una altra més agraïda de la seva esposa.

Melania no serà la primera exmodel a la Casa Blanca, perquè Pat Nixon i Betty Ford també ho van ser, però sí la primera a haver posat nua i l'única tercera esposa d'un president. Com a ella li agrada dir, res és convencional quan es tracta de Donald Trump.