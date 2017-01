En quin ordre em poso els cosmètics facials?

Netejadors, sèrums, cremes, peelings, màscares... A les rutines de bellesa per cuidar la nostra pell utilitzem molts productes, pel que no és estrany que moltes vegades ens preguntem: què em poso primer? Saber-ho és important perquè, encara que aplicar-los en diferent ordre no afecta negativament la pell, l'ús correcte dels productes cosmètics és fonamental per obtenir els millors resultats possibles.

T'expliquem els passos que has de seguir en la teva rutina de bellesa diària:



Primer: neteja la teva pell

La neteja de la pell és un dels passos més importants perquè el teu rostre llueixi lliure d'impureses i imperfeccions. Has de fer-ho dues vegades al dia, matí i nit, tots els dies de l'any. Per a això, és imprescindible utilitzar una bona netejadora que elimini tota les impureses i permeti que la pell absorbeixi tots els principis actius que aplicaràs en els següents passos. No t'oblidis del desmaquillant d'ulls i el tònic. I si no tens tant de temps -o ets de les que pensen que menys és més-, pots utilitzar les aigües micelars, que netegen, desmaquillen, tonifiquen i hidraten la pell, tot en un sol producte. Sobre aquest tema, et pot interessar: El més nou per netejar la pell del teu rostre, no t'ho perdis!

Et recomanem:

DermatoCLEAN Gel Netejador Refrescant, d'Eucerin. Conté un complex netejador molt eficaç i al mateix temps extrasuau que elimina les restes de brutícia i maquillatge en profunditat. La seva innovadora combinació d'ingredients actius permet que la pell respiri amb més facilitat i la prepara de forma òptima per al següent pas. Per a pells normals i mixtes, és també adequat per a pells sensibles. El seu preu: 11,65 € / 200ml.

Mia FIT, de Clarisonic. Aquest nou raspall facial t'acompanya allà on vagis per proporcionar-te una neteja eficaç en qualsevol moment. El seu disseny compacte i lleuger cap fàcilment a la bossa d'esport, equipatge de mà o a la bossa, i està disponible en tres colors: rosa, blanc i blau. El seu ús és molt senzill, ja que compta tan sols amb dues configuracions: la primera ofereix una neteja suau i la segona una neteja potent, ideal per eliminar el maquillatge de llarga durada o després de fer esport. El seu preu: 220 €.



Segon: El sèrum o el contorn d'ulls? El contorn!

Si bé hi ha qui opina que després de la neteja de la pell s'ha d'aplicar el sèrum, nosaltres seguim compartint la tesi de molts especialistes que recomana aplicar primer el contorn d'ulls. Es tracta d'una zona molt delicada que es veu especialment afectada per factors com el pas del temps o l'estrès, de manera que hem de tractar-la amb un mim extra. I ben merescut que l'hi té perquè la sotmetem a una infinitat de moviments diaris: més de 10.000 parpallejos! Fins a 85.000 contraccions dels músculs de l'àrea de l'ull! Si a això se li suma la poca irrigació i desintoxicació de la zona, apareixen les indesitjades ulleres, bosses i arrugues. Així que el que s'ha dit: mims, mims, mims.

Et recomanem:

Premium Yeux, de Lierac. Aquest tractament fundent i vellutat conté dosis elevades d'actius dermatològics associats als extractes vegetals descongestionants i drenants, per oferir una solució antiedat global al contorn dels ulls. Corregeix tots els signes de l'edat: bosses, arrugues profundes, ulleres i pèrdua de lluminositat. Il·lumina la mirada. El seu preu: 69 €.



Tercer: ara sí, el sèrum

Aquests sèrums rics en principis actius concentrats tenen una alta capacitat de penetració i ajuden a potenciar el tractament que aplicarem a continuació. Per això, mai hem de aplicar-los sols, sinó que cal complementar-los amb el nostre ritual de bellesa habitual. En principi, el sèrum no ha d'entrar en contacte amb la zona del contorn d'ulls, llevat que es tracti d'un producte específicament formulat per a això -parlem sobre això a: Sèrums per al contorn dels teus ulls, un pas més per a la seva atenció- . També et pot interessar: Què ha de tenir un bon sèrum anti-edat.

Et recomanem:

Blue Serum, de Chanel. Aquest nou activador de joventut combina tres ingredients provinents de les zones blaves -llocs del món on es viu millor i més temps- que, gràcies a les seves propietats antioxidants i revitalitzants, deixen la pell més llisa, més ferma i visiblement més jove, dia rere dia. Ofereix una sensació de frescor immediata i prepara la pell per rebre els beneficis del tractament habitual. El seu preu: 94 €.



Quart: un tractament a mida

Les marques cosmètiques ofereixen una gran varietat de tractaments per al dia i la nit, en funció de les necessitats de cada pell, des de les més específiques per a les pells sensibles a les hidratants més profundes. Hem de triar el tractament que ens aplicarem en funció del nostre tipus de pell i edat. Aquest pas és clau per combatre tots els signes de l'envelliment i mantenir un aspecte sa. No et perdis: Mima't molt amb les noves mascaretes facials.

Et recomanem:

Hydra-Essentiel, de Clarins. Aquests nous tractaments, amb extracte de kalanchoe bio -una planta de Madagascar que conserva un elevat contingut d'aigua tot i les variacions tèrmiques que suporta, activen el poder d'auto-hidratació de la pell per contrarestar els xocs tèrmics que pateix diàriament. Així, eviten l'evaporació de l'aigua i afavoreixen la capacitat natural de la pell a retenir-la. La línia es presenta en diverses textures extrasensorials per respondre a les necessitats de tot tipus de pells, en totes les estacions de l'any. El seu preu: entre 51 i 61 €.



Cinquè: no t'oblidis del sol

T'ho recordàvem la setmana passada a Protegeix la teva pell del sol, també a l'hivern: estem exposats als efectes negatius del sol tots els dies de l'any. Per això, hem d'utilitzar un factor adequat al nostre fototipus i reposar el factor de protecció cada dues hores i mitja sempre que hi hagi exposició.

Et recomanem:

Anthelios XL SPF 50 + Fluid Ultra-lleuger, de La Roche Posay. Molt alta protecció facial amb una nova textura ultra-lleugera: fluida, no grassa i amb un acabat invisible. Per a pells sensibles o subjectes a al·lèrgies solars, prevé les taques pigmentàries provocades pel sol. Ofereix una protecció reforçada enfront dels raigs UVA llargs, gràcies al sistema filtrant patentat Mexoplex® combinat amb Aigua Termal de La Roche-Posay, suau i anti-oxidant. El seu preu: 24,17 € / 50ml.