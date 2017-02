Shakira i Piqué van celebrar el seu aniversari a Girona

La cantant Shakira i el futbolista del FC Barcelona Gerard Piqué van celebrar ahir el seu aniversari al Mas Marroch dels germans Roca, segons ha informat Mundo Deportivo. L'encarregat de postres del grup, Abraham Balaguer, va publicar al seu Facebook una misteriosa foto amb uns "pastissos d'aniversari" que van aixecar totes les sospites.





Hoy hemos tenido unís clientes muy especiales en @espaimasmarroch . Este es el pastel de cumpleaños. Mañana os cuento más y mejor. Bona nit!!! Una foto publicada por Abraham Balaguer (@abrahambalaguer) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 4:21 PST

Pasta sable, dulce de leche en texturas, bizcocho chocolate sin harina y esponjoso de vainilla. Este es el pastel de cumpleaños de...... @espaimasmarroch @cellercanroca @abrahambalaguer #banquetes #celebraciones #bodas Una foto publicada por Abraham Balaguer (@abrahambalaguer) el 2 de Feb de 2017 a la(s) 10:46 PST

Shakira y Piqué en Barcelona (02/02/17). ?? pic.twitter.com/xfK4GetR4X „ Paky (@PakyDD) February 3, 2017

La relació entre la parella i els restauradors gironins ve de llarg i fa poc, la cantant i el cuiner Jordi Roca es van trobar a Davos, en un acte per donar suport als objectius del Desenvolupament sostenible de Nacions Unides.