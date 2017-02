Telepizza no acaba de convèncer amb la seva primera pizza dolça

Una pizza amb líquid de kitkat al mig pot sonar una molt bona idea. Això és el que van pensar els responsables de Telepizza per fer la seva primera pizza dolça. Una preparació amb un brollador de kitkat líquid al mig on sucar les porcions de Pizza. La companyia ha fet una important campanya a les xarxes socials però els resultats no acaben de convèncer molts dels seus seguidors.

Pizzes amb la xocolata absolutament derramada per la caixa, i d'altres que l'arriben a comparar amb una latrina o un abeurador d'ànecs.