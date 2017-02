Belén Esteban, amb l'aigua al coll pels deutes

Belén Esteban reconeix a "Lectures" que a aquest pas no tindrà ni per comprar-se el pa. Paraula de la "princesa del poble", que en una entrevista a Mila Ximénez explica el seu mal moment econòmic pels deutes de la mala gestió del seu exrepresentant.

"M'han vist tan desesperada que fins i tot Mila i Carlota m'han ofert diners", explica l'amiguísima de Jorge Javier, qui segueix amb la seva batalla contra Isabel Pantoja, a la qual no perdona haver-li posat les banyes amb "El Hormiguero" i no passar per "Sálvame". Per riure tenen motius Bertín Osborne i la seva dona Fabiola, els que celebren el desè aniversari del seu fill Kike, al qual en néixer els metges no donaven tot just esperances de vida.

Totes les revistes, menys "Setmana", ofereixen mix, resum, anàlisi, enquesta, rànquing i tot el que pugui donar de la gala dels premis "Goya". A "Hola!" van organitzar el seu particular posat amb actors i actrius per triar, com la més elegant, a Amaia Salamanca seguida molt de prop de l'asturiana Paula Echevarría. Però les protagonistes absolutes de la portada són la Princesa Leonor i la seva germana, la infanta Sofia, a la neu. Dies enrere van estar a Astún (Aragó) esquiant amb els seus pares i la revista ofereix moltes fotografies de l'escapada familiar.

La qüestió no és menor, ja que és el primer posat d'hivern que ofereixen els Reis amb les seves filles. "Hola!" despatxa la seva portada amb un casament i una ruptura: la primera és per a un armador grec, a Londres, que va convidar a diversos "royals" i aristòcrates, entre ells, a la Reina Sofia; la segona, per a Imanol Arias, que confirma un secret a veus en els últims temps, la seva separació d'Irene Meritxell.

Molt junts apareixen a "Setmana" el príncep Harry i la seva nòvia Meghan Markle, en una foto que, si no és la primera, és de les poques que hi ha de tots dos de passeig i abraçats. Una imatge a la neu de la Reina Letizia i Leonor presideix la portada, que es completa amb l'aclariment sobre la custòdia del fill de Paquirrín i la seva ex Jessica Bueno.

I una altra reina, la dels matins, per a "Diez Minutos": Ana Rosa Quintana, que compleix 12 anys de programa a la televisió. La blanca escapada real a la neu i els "Goya" tanquen el quiosc.