Contra la sequedat extrema de la pell

L'hivern, el vent, l'aire condicionat i la pròpia roba que portem són factors que propicien la deshidratació extrema de la pell. Segur que, tret que siguis lector o lectora habitual de Bellesa Activa i hagis llegit ja les nostres recomanacions (i les hagis posat en pràctica!), en més d'una ocasió has sentit una incòmoda sensació de picor o t'han saltat petites partícules blanques al baixar-te els mitjons. M'equivoco? I és que l'hivern és una dura prova per a la nostra pell...

Normalment, les causes que motiven aquesta deshidratació són: l'exposició a un aire molt sec o a un fort vent. També per netejar en excés sense nodrir correctament la pell, viure en zones geogràfiques de gran altitud o amb baixos nivells d'humitat, consumir begudes alcohòliques, fumar, tenir febre o no ingerir suficients líquids...

Hi ha diferents causes i graus de pell seca, des de formes lleus fins a altres clarament patològiques. De forma sintètica les podríem dividir en tres grans grups: La pell seca problemàtica, l'extremadament seca i la pell atòpica.

La pell seca problemàtica

Les seves característiques principals són una lleugera descamació, aspror, sensació de tibantor i una picor ocasional. El seu principal problema és que la pell no pot retenir la seva hidratació natural.

Mitjançant la utilització de preparats per a la cura de la pell que continguin d'un 3 a un 5 per cent d'urea es pot compensar la manca d'aquest factor hidratant natural a la pell de manera efectiva.

Llet nutri-fluida TriXera, de Eau Thermale Avène. Llet corporal per a tota la família i d'efecte nutritiu immediat i fins a 6 hores després de la seva aplicació. Garanteix el confort de la pell durant 48 hores. La seva textura Nutri-fluida és tan eficaç i pràctica, que permet vestir-se a l'instant. El seu preu: 21,26 € / 400ml.

La pell extremadament seca

Generalment les manifestacions de pell extremadament seca apareixen en les mans a causa de l'edat o a una forta deshidratació. Les seves característiques principals són l'aspror, l'aspecte trencadís amb tendència a aparèixer esquerdes a la pell, descamació i picor freqüent.

Per a la cura d'aquesta pell dels concentrats d'urea en la composició dels productes hidratants ha de ser del 10%, aproximadament.

Eucerin® pH5 Skin-Protection Bàlsam nutritiu és un producte amb un format còmode i pràctic per a tota la família, amb una textura no grassa, fàcil d'estendre i de ràpida absorció que ofereix una hidratació més profunda que les locions tradicionals. Gràcies a la seva formulació, regenera la protecció natural de la pell, millora la funció barrera i la manté sana i protegida. Està especialment indicat per a aquestes pells sensibles i al·lèrgiques que busquen un producte fàcil d'utilitzar i respectuós amb la pell, que la deixi protegit, regenerada i hidratada. El seu preu 16,90 € / 450ml

La pell atòpica

Un gran nombre de persones, entre un 15 i un 20% aproximadament, de diferent edat, pateix de pell seca atòpica. Entre la població infantil aquest problema és molt alt. Aquest tipus de pell es descama, és aspra i posseeix un engrossiment cutani, fissures i esquerdes. Els que són atòpics pateixen episodis de picor intensa i la seva pell té tendència a l'enrogiment i la inflamació. Aquestes pells pateixen una manca de factors hidratants naturals, especialment la urea, i una alteració de la metabolització dels àcids grassos, el que condueix al deteriorament de la funció barrera de la pell.

Les firmes de dermocosmètica disposen de línies de productes específicament formulats per donar confort a aquest tipus de pells.

En aquestes pàgines, també us hem explicat a Com enfrontar-se a la dermatitis atòpica. Si aquest és el teu problema, et recomanem la seva lectura!

Lipikar Syndet AP+, de la Roche-Posay. Gel netejador amb fórmula ultra suau enriquida amb mantega de karité i niacinamida, associada a un nou i exclusiu ingredient actiu patentat que actua en els factors determinants de la pell amb tendència atòpica. Sense sabó, sense perfum, sense parabens. Ajuda a restaurar la barrera de la pell i a equilibrar el microbioma. El seu preu: 17,30 € / 400ml

Tres senzills consells...

Una pell hidratada conté un 70% d'aigua i la millor manera de proveir-és beure dos litres d'aigua al dia i menjar fruites i verdures.

Fumar i beure alcohol és perjudicial per a la pell, perquè la deixen apagada i la ressequen moltíssim.

Per molt suaus que siguin els gels i sabons, sempre destrueixen el mantell protector de la pell, així que després de la dutxa hidrata la teva pell per recuperar el mantell en el moment.