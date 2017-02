Sant Valentí s'apropa. Necessites idees per regalar? No et preocupis, encara que al calendari ja vegis que el 14 de febrer és a punt d'arribar, encara tens temps de sorprendre la teva parella. I ho podràs fer amb un regal original. A continuació et donem cinc idees per regalar per Sant Valentí que et faran quedar bé

Una sessió de fotos professional



És una de les idees per Sant Valentí més originals i una de les que la teva parella més recordarà. A qualsevol poble o ciutat pots trobar fotògrafs professionals disposats a fer una sessió de fotos per a la teva parella o per als dos, per un mòdic preu. Si ho feu junts, pot ser, a més, un moment romàntic.

Idees per regalar per Sant Valentí: una sessió de fotos

Una escapada romàntica



Per celebrar Sant Valentí no cal anar molt lluny. París és la ciutat de l'amor i regalar-li un bitllet d'avió i una nit d'hotel seria genial. Però més a prop també pots fer escapades menys costoses. Passar un cap de setmana en una casa rural o en un hotel amb encant al Pirineu, fer una escapada a la zona del Delta de l'Ebre... i una visita a una bodega del Penedès?

Idees per regalar per Sant Valentí: una escapada romàntica

Una experiència relaxant



Aprofita Sant Valentí per passar el dia amb la teva parella en un balneari. Pots trobar una infinitat d'ofertes per gaudir d'una jornada plena de massatges, aigües termals i altres atencions. Aquesta és una de les idees de regal per Sant Valentí més populars.

Idees per regalar per Sant Valentí: sessió relax

Un curs que no oblidarà



A la teva parella li agrada la fotografia, però no en sap gaire? Ajuda'l o ajuda-la a millorar com a fotògraf amb aquesta idea per regalar per Sant Valentí. També pots regalar un curs d'alguna disciplina que li pugui agradar: surf, maquillatge, cuina...

Idees per regalar per Sant Valentí: curs o taller

Una experiència gastronòmica



Igual que amb les jornades a un balnearis, avui en dia pots trobar multitud d'experiències inoblidables per als gurmets. Si la teva parella gaudeix del bon menjar i de la beguda, apunta't a aquesta idea de Sant Valentí i regala-li un sopar per a dues persones en un bon restaurant, un menú degustació, un tast de vins, una degustació de còctels o tot el que se t'acudeixi.