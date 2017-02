T'expliquem com evitar l'efecte arrel en pocs segons

Cita amb l'home més guapo del món, festa amb les companyes de la facultat, reunió amb un nou client... Se'ns ocorren mil situacions en què la nostra imatge han de ser impecable. Si hi ha alguna cosa que arruïnaria el nostre look és aquesta delatora línia blanca en el nostre cabell (l'efecte arrel!), Que denota que estem a pocs dies d'anar al saló de perruqueria per tenyir-lo d'aquest color tan natural que ens senti tan bé...

Fem una crida al nostre saló de perruqueria i... tancat! o 'no queda cap hora lliure' per posar-nos fora de perill de la catàstrofe! Per ajudar-nos en aquesta missió que semblava impossible podem recórrer als esprais o pinzells per dissimular els cabells blancs.

Com s'utilitzen els retocadors d'arrels

Els retocadors d'arrels són productes d'efecte immediat que, també desapareixen ràpid: amb el primer rentat, però que gràcies a la seva formulació i al seu microdifusor, són capaços de cobrir arrels i cabells blancs a l'instant.

Per evitar disgustos innecessaris, cobreix les espatlles amb una tovallola i les teves mans amb uns guants. Agita el producte abans del seu ús. Aplica l'esprai a uns 10 cm del cabell, just a l'arrel. És molt important que evitis el contacte amb la cara i ulls. Si això succeís, pots passar-te una tovalloleta netejadora. Deixa que el producte faci efecte i deixa-ho assecar durant un sol minut.





