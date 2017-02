Carnaval: Disfresses online

Segons les previsions de l'Estudi realitzat per la botiga en línia de disfresses Disfrazmanía amb la participació de més de 5.000 usuaris, la venda a internet de disfresses creixerà aquest any un 21%, de manera que, per tercer anys consecutiu, el sector presentarà un creixement superior a la mitjana del comerç en línia en general.



Entre els factors que més assisteixen la venda en línia destaquen les xarxes socials, que adopten un paper protagonista en el procés de decisió de compra. Segons JAMoyano, CEO de Disfrazmania, "les xarxes socials s'han convertit en una important font d'inspiració per al sector, gràcies als centenars de consultes que rebem a través d'aquest canal, en la constant recerca del consumidor per trobar cada any el disfressa més original " o per saber quin dia és Carnaval.



A tall d'anècdota, Moyano afegeix: "Aquest any ens han arribat a preguntar des de la possibilitat d'oferir una disfressa els protagonistes fossin Pablo Iglesias i Íñigo Errejón caracteritzats del duo Pimpinela, fins si podíem elaborar una disfressa grupal de la família Trump per a un grup d'amics ".



L'estudi també revela quines seran les temàtiques estrella per aquest Carnaval, sent les disfresses de personatges de ficció els més demandats. Per als més petits, els personatges Nemo i Dori desbancaran enguany a la supervendes Elsa Frozen. Per a adults, els personatges de Star Wars o Joc de Trons jugaran un paper molt important. No obstant això, seguirà havent buit per superherois i altres clàssics com a policies, hippies o mariners.



D'altra banda, sembla que per segon any consecutiu els espanyols invertirem més en la nostra disfressa de Carnaval 2017, situant-se en 17,03 € la despesa mitjana en disfresses infantils i en 21,73 € en disfresses per a adults, segons les dades econòmiques de l'informe.