Regals originals per Sant Valentí

Aquest 14 de febrer podem posposar la nostra cita amb els grans magatzems i estalviar-nos bastant diners si optem per crear nosaltres mateixos un detall original i artesanal amb què sorprendre a la parella.

Per al dia de Sant Valentí et proposem 5 regals fets a mà, ja que aquests detalls estan cada vegada més valorats i mostren part de la nostra creativitat i la nostra personalitat quan els fem. Són la millor manera de dedicar temps i esforç a la nostra parella!

Si tot i així, aquestes idees no t'acaben d'agradar i vols seguir buscant noves idees, també et proposem en aquest enllaç un sèrie de regals diferents perquè t'oblidis dels clàssics perfums.



Carta esquaix



En comptes de redactar la típica carta de paper explicant el que estimem a aquesta persona especial, potser és millor donar-li una volta i crear alguna cosa més original. Aquesta carta esquaix és un regal fet a mà perfecte per Sant Valentí i, encara que en principi sembli molt complicada de realitzar, no necessitem més que els materials típics que tots hem utilitzat a l'escola.

Cervesa de dolços

Per donar-li una mica de dolçor a aquest dia tan especial, podem omplir una ampolla de cervesa neta, o d'un altre tipus de beguda, amb les gominoles que més li agradin a la nostra parella. Un dels regals fets a mà per Sant Valentí més originals i bonics, al qual fins i tot podem incloure-li un missatge al fons de l'ampolla que ell o ella podrà descobrir quan s'acabi el deliciós refrigeri.

Caixeta de fotos

Si el que vols és que ell o ella recordin els millors moments que heu viscut junts, el millor és crear aquesta estupenda capseta de fotos, que també podeu fer a mà. És senzillíssima i és ideal per a aquest Sant Valentí, on a més de mostrar-vos l'afecte que us teniu podeu riure i gaudir d'aquests fantàstics records que heu compartit.

Un atrapasomnis de cor



Perquè el símbol de Sant Valentí no passi desapercebut en aquesta data, podem fer a mà un atrapasomnis de cor amb materials que es poden comprar a qualsevol botiga de manualitats, o una merceria, com el fil vermell, algunes plomes, etc. Atrapa els somnis de la teva parella amb aquest regal per Sant Valentí fet a mà.

Testos casolans



Tots tenim pinces per estendre la roba per casa, i tots comptem també amb la idea de regalar flors per a aquest dia de Sant Valentí tan esperat. Però, per què no fem un regal únic amb les flors i les pinces? Si a la teva parella li encanten les plantes, podem comprar un test i decorar-lo amb les pinces perquè es vegi més original. Però no us oblideu de plantar-li unes precioses flors per donar-li el toc final! Fins i tot podem usar aquest test decorat per incloure-li unes espelmes que donaran un ambient més romàntic al dia de Sant Valentí.