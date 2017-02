Sant Valentí 2017: cinc plans romàntics a prop de casa

Per Sant Valentí no cal fer un regal físic ni anar gaire lluny. A prop de casa també pots celebrar aquest dia especial. Et proposem cinc plans romàntics per celebrar aquest 14 de febrer. Idees alternatives per sorprendre la parella i amb preus per a totes les butxaques.

Cine: Cincuenta sombras más oscuras

Passió, molta passió. Això és el que promet la segona entrega de la saga 'Cincuenta sombras de Grey'. I quina millor manera de veure aquesta pel·lícula que en parella i per Sant Valentí. Al film, Christian Grey intenta convèncer Ana Steele que torni a formar part de la seva vida, però ella exigeix un nou acord abans d'acceptar. La parella recupera progressivament la confiança, però l'aparició d'algunes figures del passat del Christian fa perillar les seves esperances de compartir el futur. Consulta els horaris.

Exposició: 'Joana Biarnés. Pionera del fotoperiodisme

El Centre Cultural el Casino acull la mostra fotogràfica "Joana Biarnés. Pionera del fotoperiodisme. El rostre, l'instant, el lloc". La fotògrafa s'ha ocupat sempre de coses reals i n'ha estat l'enfocament intimista el que l'ha distingida de la resta de fotoreporters de l'època. La realitat documentada per aquesta fotògrafa es troba en el seu rostre més intuïtiu, en un instant decisiu i en el lloc més marcat de significació. De la mateixa manera, la seva responsabilitat a l'hora de mirar la realitat que l'envolta i donar-hi visibilitat es troba en funció del principi del procés creatiu de l'exclusió i la inclusió: què cal triar i què cal eliminar. Més informació.

Excursió: llac de Graugés

El llac de Graugés és un dels paratges més bonics del Berguedà. Les ribes de l´estany són un espai idíl·lic per on us recomanem de passejar entre setmana si el que cerqueu és la tranquil·litat que ofereix la solitud. Si sou aficionats a la fotografia, l´entorn natural de Graugés us proporciona força temes, llums canviants i enquadraments interessants. Més informació.

Cine: La ciudad de las estrellas - La La Land

A Manresa i a Abrera es pot veure la pel·lícula que va fer història als darrers Globus d'Or. El film explica la història de Mia (Emma Stone), una jove aspirant a actriu, i Sebastian (Ryan Gosling), un entregat músic de jazz, que es coneixen a Los Angeles mentre tracten de fer realitat els seus somnis, al mateix temps que afronten les frustracions dels inicis. Consulta els horaris.

Si vols altres idees per regalar per Sant Valentí, les pots trobar aquí.

Activitat: vetllada mirant les estrelles

Aquesta és l'activitat amb un pressupost més elevat, però també pot ser la més especial. L´Observatori de Castelltallat permet llogar les instal·lacions i gaudir d'una sessió per observar el cel de nit en exclusiva per a vosaltres. Sempre cal reserva prèvia i l'horari és a convenir. Aquesta activitat té una durada de 2 h aproximadament i inclou una visita guiada a l´exposició "Proporcions del Sistema Solar", un xerrada introductòria, una explicació de les constel·lacions i els astres més brillants de la nit, amb l´ajut d´un raig làser i l'observació, a traves de diversos telescopis, dels diferents elements que podem trobar a la volta celeste (galàxies, nebuloses, estels dobles, cúmuls oberts i globulars, planetes i la Lluna). Permet la utilització de diversos filtres d´espectre (Oxigen III, H Beta, CLS i UHC), que potencien la visualització de les imatges, i de diferents oculars per tal d´ampliar la imatge. El preu és de 150 euros. També es pot fer en grup. Més informació.